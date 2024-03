V Kataru se rozrůstá sídlo, které má podle jeho zakladatelů představovat město budoucnosti. Tento rok dělníci v Lusailu začnou stavět také unikátní muzeum. Ani Dubaj ve Spojených arabských emirátech neusíná na vavřínech. Před nedávnem si město připsalo na konto další světové rekordy.

Satelitní snímek katarského města Lusail. | Foto: Wikimedia Commons, NASA/Tim Kopra, volné dílo

Jako houby po dešti rostou v katarském městě Lusail architektonicky jedinečné stavby. Jak už Deník psal, město, které vzniklo teprve v roce 2006, by jednou podle plánů jeho zakladatelů mohlo v arabských zemích převzít trůn turisticky nejnavštěvovanějšího místa v regionu. Na něm zatím „sedí“ Dubaj ze sousedních Spojených arabských emirátů.

Lusail zatím nabízí například fotbalový stadion, na němž se hrálo finále mistrovství světa ve fotbale v roce 2022, či okruh pro závody formule 1. Dalším lákadlem se brzy má stát také unikátní muzeum. Stavba začne vznikat letos. „Na výšku bude měřit 30 metrů a nabídne pět podlaží. Půdorys budovy bude 11 tisíc metrů čtverečních a stát bude v areálu ještě desetinásobně větším. Zahrnovat bude prostory pro umělecké výstavy či pořádání diskusí o globálních problémech,“ nastínila CNN.

Stavbu navrhlo oceňované švýcarské architektonické studio Herzog & de Meuron, které se v minulosti postaralo třeba o vzhled hlavního olympijského stadionu při hrách v Pekingu v roce 2008. Její zevnějšek je inspirovaný mimo jiné arabskou pouštní krajinou, a futuristická stavba by tak klidně mohla hrát roli ve filmovém eposu Duna. Tvar půlměsíce pro budovu zase architekti vybrali s ohledem na islámskou kulturu.

Muzeum bude stát u moře. Stálá expozice má zahrnovat výstavu orientalistických uměleckých děl. Čtyři hlavní výstavní místnosti budou inspirované architekturou z různých koutů světa, kde stále má nebo v minulosti měl velký význam islám - tedy tureckým Istanbulem, egyptskou Káhirou, španělskou Zaragozou a Isfahánem v Íránu. „Je to něco, co mě intelektuálně zaměstnávalo po mnoho let. Myšlenka vzít kousky z historických budov a srazit je do současné struktury,“ nastínil architekt Jacques Herzog.

Jak uvádí server World Architecture, první návštěvníci by se do dokončeného muzea mohli podívat v roce 2029.

Běh v oblacích

Nedaleká supermoderní metropole Dubaj se ale nechystá konkurenci v podobě Lusailu či jiných arabských měst vzdát tak snadno. Město si na svůj dlouhý seznam rekordů v uplynulých měsících připsalo hned další dva nové. „Nově drží rekord v nejvýše položené běžecké dráze na budově,“ konstatoval list Siasat.

Venkovní běžecká dráha nazvaná Sky Track se nachází ve 43. patře jednoho z dubajských mrakodrapů. „335 metrů dlouhá dráha leží 157 metrů nad zemí a nabízí dechberoucí výhledy na město,“ zmínil Siasat.

Za dalším novým dubajským rekordem pak mohou lidé zamířit do dvojice nových mrakodrapů One Za'abeel. „Právě tam se totiž nachází nejdelší vysunutá stavba na světě,“ uvedla CNN.

Vysunutou stavbu si lze představit jako takovou, která je upevněná na budově jen na jednom konci a pak trčí do vzduchu (třeba jako deska pro skoky do vody). Ta rekordní v Dubaji měří 67,5 metru a je součástí 230 metrů dlouhého propojení dvojice mrakodrapů. Nachází se na ní třeba bazén.