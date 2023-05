Mezi arabskými městy se rozpoutal boj o turisty. Prvenství oblíbené Dubaje se snaží ukrást například katarská velkoměsta. Prudce rostoucímu sídlu Lusail dokonce katarští šejkové věří natolik, že se z něj jednou může stát nové hlavní město arabské země.

Stavba jedné z ikon katarského města Lusail, architektonicky unikátního hotelu Katara Towers | Foto: Wikimedia Commons, km2bp, CC BY-SA 4.0

Když se loni konalo kritizované mistrovství světa ve fotbale v arabském státě Katar, část zápasů a dokonce i samotné finále se nehrály v katarském hlavním městě Dauhá, ale na zbrusu novém stadionu v katarském druhém největším městě Lusail. Dravé sídlo katarští šejkové vybudovali doslova od nuly a svoji současnou podobu získalo teprve v posledních deseti letech.

Mrakodrapy, hotely a sportovní střediska - včetně nového okruhu Formule 1 - v něm rostou jako houby po dešti. Do pár let se totiž má stát nejen prvním katarským zcela udržitelným městem. Jak připomíná list The Telegraph, jeho tvůrci věří, že postupně bude konkurovat v lákání turistů Dubaji v sousedních Spojených arabských emirátech. A do města Lusail vkládají naděje tak velké, že by se za pár let mohlo stát také novým katarským hlavním městem.

Katarské udržitelné město Lusail:

Zdroj: Youtube

První písemné záznamy o existenci osady Lusail sice pocházejí z počátku 20. století, ve skutečnosti ale ještě před dvaceti lety na místě současných moderních staveb zela poušť.

„Stavba sídla, které Katar propaguje jako Město budoucnosti, začala v roce 2006. Nyní je Lusail domovem obřích nákupních středisek, tematických a zábavních parků, poskytuje bohatou škálu mezinárodních restaurací, umělé ostrovy, a dvě nové ikony katarského obzoru. Jednou z nich je mrakodrap Katara Towers, půlkruhová budova odkazující svým tvarem na katarský znak. Hostí dva luxusní hotely. A pak jsou tady čtyři jakoby stočené věže Lusail Plaza Towers od architektonického studia Foster + Partners, které rovněž navrhlo lusailský fotbalový stadion pro mistrovství světa,“ nastiňuje web CNN Travel.

Město většinou staví státem vlastněné firmy. Při jeho budování se šejkové zaměřili nejen na architekturu, ale také na udržitelnost a moderní technologie.

„Společně s ikonickým stadionem, který byl využit pro světový pohár, a populací kolem 200 tisíc obyvatel, má Lusail právo o sobě tvrdit, že je nejchytřejší a technologicky nejpokrokovější město regionu a možná i světa. Vysokorychlostní síť optických technologií dává podnikům se sídlem v Lusailu výhodu, zatímco obyvatelé si užívají vynikající kvalitu života v udržitelném prostředí,“ chlubí se oficiální turistické katarské stránky Visit Qatar.

V katarském městě Lusail se odehrávala část loňského mistrovství světa ve fotbale. Vizualizace fotbalového stadionu z doby, kdy vznikalZdroj: Wikimedia Commons, AFL Architects, CC BY 3.0

Pravdou je, že je Lusail, jehož stavba stále není u konce a neustále v něm rostou nové a nové atrakce, mnohem ekologičtějším městem, než jsou jiné v regionu. Například má jako jediné katarské velkoměsto tramvajovou síť, která má nabízet alternativu k autům. Město se také snaží zachytávat a opětovně využívat dešťovou vodu, tedy pokud náhodou v poušti zaprší.

Jako ze sci-fi. Umělec vytvořil tajemné město v poušti, trvalo mu to přes 50 let

Veškeré nové budovy (a v Lusailu ani jiné nestojí) jsou navrženy pro využití alternativních zdrojů energie. „Hlavní výhoda budování města od úplného základu je, že nejsme omezeni existující infrastrukturou. Silnice, letiště a veřejná doprava tak mohou být vystavěny s ohledem na chytrou udržitelnost,“ vysvětlil pro CNN viceprezident společnosti Parsons Corporation Bryce McDevitt, která dohlíží na stavbu města.

Oproti jiným arabským městům je v Lusailu, který se pyšní hezkými plážemi, také více zelených ploch.

Nový král Blízkého a Středního východu?

Účel nově budovaného katarského města je jediný - přilákat do země množství turistů a zahraničních firem. Veškerou ostatní konkurenci na Arabském poloostrově zatím na plné čáře poráží Spojené arabské emiráty, respektive tamní město Dubaj, sídlo architektonických unikátů, jako je nejvyšší budova světa Burdž Chalífa.

Ve městě Lusail ale Dubaji roste výrazná konkurence. Už zmíněné fotbalové mistrovství světa a vybudování zcela nového stadionu, jednoho z nejmodernějších na světě, totiž ukázalo, že katarští představitelé to s Lusail myslí vážně.

Poznávacím znamením katarského města Lusail je od loňska unikátní hotelový komplex Katara TowersZdroj: Wikimedia Commons, Chainwit, CC BY-SA 4.0

Dokonce tak vážně, že podle CNN se nese zatím nepotvrzená šeptanda, že by časem mohlo město Lusail nahradit současné hlavní město Dauhá.

Katarské sídlo Lusail ale není jediným arabským horkým kandidátem na sesazení Dubaje z první příčky nejnavštěvovanějších měst regionu. Podobný cíl jako katarští šejkové si totiž dali i představitele Saúdské Arábie. Tam zase prudce roste město Diriyah, v němž se aktuálně staví rozsáhlá muzea, hotely a nákupní galerie.

Saúdskoarabské vedení má totiž cíl, že do roku 2030 by mělo do země přijet 100 milionů turistů a přilákat je tam má právě i Diriyah, které na rozdíl od zcela nového Lusailu čerpá také z bohaté historie. Jeho srdcem je totiž historická ikonická čtvrť at-Turaif z nepálených cihel.

Dubaj se ale konkurenci nevzdá snadno. Jak již Deník informoval, do pár let mají ve městě vzniknout další světově unikátní stavby - hotel ve tvaru a se vzhledem Měsíce, v plánu je také obří kruhový mrakodrap.