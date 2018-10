Luxusní vily. Americké úřady zmrazily majetek ruského oligarchy Děripasky v USA

Děripaskovi měly být podle NY Post zabaveny luxusní dva luxusní domy – na Manhattanu a ve Washingtonu. Na sankční seznam se miliardář, který má blízko i k prezidentu Vladimiru Putinovi, dostal letos na jaře. Podle amerických úřadů se podílel na vraždách, praní špinavých peněz, úplatkářství a vydírání. Podle dosavadních odhadů ztratil majetek jednoho z nejbohatších Rusů poté téměř polovinu své ceny.

Občané USA s ruským „hliníkovým králem“ nesmějí obchodovat, postihu by se vystavily i zahraniční právnické osoby, které zákaz poruší.

Podle NY Post ohrožují sankce i některé transakce, které Děripaska provádí v Evropě. Dům na Manhattanu ve čtvrti East Side koupil Děripaska v roce 2008 za 42,5 milionů dolarů (v přepočtu zhruba miliardu korun).

Russian #oligarch Oleg #Deripaska's Upper East Side mansion, which has been frozen by the US government. By Jennifer Gould Keil https://t.co/wt9bJY3UA3 via @nypost (rh)