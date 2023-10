Puč v Kongresu. Republikáni odvolali McCarthyho z funkce šéfa americké sněmovny

ČTK

Republikán Kevin McCarthy přišel o funkci předsedy americké Sněmovny reprezentantů, když návrh na jeho odvolání vedle hrstky stranických rebelů podpořili všichni hlasující kongresmani Demokratické strany. McCarthy byl teprve třetím šéfem zákonodárné komory, který byl v jejích 234 let dlouhých dějinách vystaven pokusu o odvolání, a jako první z této bitvy odchází poražený, napsal list The New York Times.

Republikánský šéf Sněmovny reprezentantů Kevin McCarthy a demokratický prezident Joe Biden | Foto: Profimedia/Yuri Gripas/POOL via CNP/startraksphoto.com