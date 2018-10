Macron po jednání s Kiskou: EU není jen setkávání v Bruselu

Francouzský prezident Emmanuel Macron se v bratislavském Grasalkovičově paláci setkal se svým slovenským protějškem Andrejem Kiskou. Společně projednali problematiku Evropské unie, Ruska a připomněli výročí vzniku Československa. Po odpolední schůzce s premiérem Peterem Pellegrinim navštíví Macron Českou republiku, kde se sejde s Milošem Zemanem i Andrejem Babišem.

„S prezidentem Macronem jsme se shodli, že lídři v EU, kteří sdílejí společné hodnoty a mají stejnou představu o budoucnosti Evropy, se musí spojit,“ prohlásil slovenský prezident na tiskové konferenci. Zdůraznil, že Slovensko plně stojí za projektem Evropské unie, a že jednotlivé státy se samy nemohou potýkat se současnými problémy, jako je migrace či hrozba ekonomické krize. „Evropská unie není problém, Evropská unie je řešení,“ prohlásil Kiska.

Oba státníci hovořili i o problematice Ruska. Podle Kisky je nutné s Kremlem komunikovat, ale jakékoli útoky, ať už kybernetické, chemické nebo v podobě dezinformačních kampaní, jsou nepřijatelné.

Podle Macrona je cílem jeho návštěvy ve střední Evropě zejména naslouchat. „Evropa nesmí být něco, co se odehraje jednou za dva měsíce v Bruselu. Rozvíjí se, protože se známe. Musíme naslouchat, hovořit. Poučit se z historie,“ prohlásil francouzský prezident a vyzval Slovensko, aby využilo každou možnost podílet se na rozhodování na evropské úrovni.

Odpoledne čeká francouzského prezidenta setkání se slovenským premiérem Peterem Pellegrinim. Jednat budou zejména o vzájemných vztazích mezi oběma zeměmi. Společně se vydají i na prohlídku Bratislavy a připomenou si výročí vzniku Československa.

EU není obětní beránek

Před návštěvou střední Evropy poskytl Macron rozhovor médiím zemí visegrádské čtyřky (V4). Češi i občané ostatních zemí V4 by si podle něj měli vzít za své heslo "Evropa jsme my". Členské státy by měly přestat dělat z Evropské unie obětního beránka, na kterého svalují vinu, když se jim to hodí. EU potřebuje další integraci a nebude se ohlížet na země, které by ji chtěly jen blokovat.

"Nemůžeme využívat evropský rozpočet, aniž bychom připustili solidaritu například v oblasti migrace. Nemůžeme se snažit snižovat svůj příspěvek do evropského rozpočtu, aniž bychom chápali, co s sebou nese jednotný trh. Pokud chceme Evropu zabít, pak pokračujme takto dál," řekl Macron. Evropa podle něj není jednosměrná. Je to oboustranný závazek, který umožňuje všem zvyšovat svou suverenitu, a ne ji snižovat. Státy V4 se k přijímání uprchlíků v rámci EU staví negativně a Macron je za jejich přístup v minulosti kritizoval.

Macron byl v rozhovoru dotázán na postoje Česka, které odmítá vznik společného rozpočtu pro eurozónu nebo si přeje snížit plánovaný víceletý rozpočet EU. Macron uvedl, že hluboce respektuje specifika a rozhodnutí každého. Pro odblokování Evropy nabízí Macron dvě zásady. Žádný stát nesmí být vyloučen z žádného projektu a každý musí mít možnost účastnit se od začátku nebo až později spolupráce v různých oblastech. "Jsem přesvědčen, že Česko má chuť být v tomto srdci Evropy, která jde vpřed a chrání občany," zdůraznil. Připomněl přitom, že Česko je v schengenském prostoru a je součástí stálé spolupráce v obraně.

Srdce Evropy

Macron se v rozhovoru zmínil také o euru, které podle něho má být měnou všech společných států. "Silná eurozóna, která po brexitu bude představovat 85 procent HDP unie, je v zájmu nás všech," řekl. Na dotaz, zda se země bez eura neocitnou na okraji, odpověděl, že žádný rozpor a přehlížení zemí nevidí. Ze zemí V4, kam patří kromě Česka ještě Polsko, Maďarsko a Slovensko, platí eurem pouze Slovensko.

"Nejsou zde dvě kategorie členských států, ani Východ a Západ, ani staré a nové členské země. Jsou jen konkrétní projekty v oblasti obrany, digitalizace a prohlubování eurozóny a společné ambice. Tyto projekty spolupráce musí být otevřené pro všechny, kdo mají odvahu jít vpřed. To je to srdce Evropy, které chci vytvořit," řekl francouzský prezident.

V rozhovoru se vyjádřil také k situaci v Maďarsku. Evropský parlament 12. září přijal většinou hlasů doporučení, aby členské země EU zahájily proti Maďarsku řízení kvůli vážnému ohrožení unijních hodnot. Podle Macrona je vývoj právního státu v Maďarsku znepokojivý. "Nemůžeme odsuzovat rozpočtový deficit a neodsuzovat demokratický deficit!" poznamenal. Zdůraznil také, že smyslem řízení podle článku 7 není trestat, ale vést dialog a upozorňovat.

Po návštěvě Slovenska Macron dnes večer u příležitosti oslav stého výročí založení Československa přijede do Prahy. Setká se s prezidentem Milošem Zemanem i s premiérem Andrejem Babišem (ANO). Pro Macrona, který je v úřadu od května 2017, to bude první oficiální návštěva Česka.