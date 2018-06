Emmanuel Macron provokuje daňové poplatníky. Za talíře utratí půl milionu euro

Svým posledním krokem si Emmanuel Macron může u voličů vysloužit nálepku prezidenta jen pro bohaté. Jak informoval server The Local, úřad francouzského prezidenta objednal v květnu sadu nových porcelánových talířů pro státní večeře, které mohou vyjít státní kasu až na 500 tisíc euro (11 milionů korun).

Dosavadní talíře pocházejí ze sbírek objednaných bývalými francouzskými prezidenty Reném Cotym v padesátých letech a ty novější Jacquesem Chiracem, který byl v úřadu od roku 1995 do roku 2007. Teprve čtyřicetiletému Macronovi se tak zdají příliš usedlé. Chce totiž něco více extravagantnějšího, co by více odráželo jeho prezidentství.

Oficiálním důvodem, který zveřejnil úřad prezidenta však je, že ty současné již nesou známky opotřebení. Původně zveřejněný účet 50 tisíc euro (1,1 milionu korun), příliš pozdvižení nevzbudil. Tento týden však týdeník Canard Enchaîné s odkazem na dobře informované zdroje na vysokých místech napsali, že konečná cena se může vyšplhat až na desetinásobek, tedy půl milionu euro.

„Přesná celková cena je prozatím neznámá, ale je jisté, že konečný účet bude obrovský,“ napsal satiristický týdeník. „Bolestný účet by mohl vzhledem k současným cenám, které jsou 400 euro (10 200 Kč) za jeden základní talíř nebo 500 euro (13 tisíc Kč) za modernější variantu, by mohl činit až půl milionu euro,“ uvedl.

50.000€ ! Un pognon de dingue !

Mais ce n'est pas n'importe quelles assiettes SVP !

" Bleu Élysée " tout l'art de Brizitte !

M'ssieurs/Dames.......Le Roi ! pic.twitter.com/r7IxEUGmrJ — INDIGNEE25 (@INDIGNEE25) June 13, 2018

Problémem přitom není skutečnost, že chce prezident na své hosty zapůsobit během státních večeří svými zdobnými talíři, ale fakt, že francouzští daňoví poplatníci budou muset většinu z této obrovské sumy zaplatit z vlastních kapes.

Nádobí vyrobí francouzský národní výrobce porcelánu Cité de la céramique Sèvres Limoges, který dodává porcelán francouzským hlavám státu téměř 300 let. Částka 50 tisíc euro, kterou má Elysejský palác zaplatit, odpovídá tomu, co bude vyplaceno třicítce umělců, kteří se účastnili soutěže na návrh nového porcelánového servisu. Zbytek však zaplatí sama společnost, která je z 60 procent financovaná státem.

„To je způsob, jak se může stát prezidentské nádobí položkou státního rozpočtu,“ píše Canard Enchaîné ve svém komentáři. Dodává, že Elysejský palác porušuje své vlastní pravidla transparentnosti, podle kterých nemůže své údaje účtovat jiným institucím. Informace vzbudila velký ohlas na sociálních sítích, kde se Emmanuel Macron stal nejen terčem rozhořčených reakcí, ale i řady vtipů.

Macron qui trouve que les aides sociales « coûtent un pognon de dingue », s'offre sur le dos du contribuable de la vaisselle à 500 K€ ?! #BleuÉlysée pic.twitter.com/LrkwsbZQKZ — Sami Abid (@TwIttNTIN) June 14, 2018

Aristokratický nádech dává nové porcelánové sadě, kterou bude tvořit 1200 kusů, i její název „Bleu Elysée“, který odkazuje na „Bleu de Sèvres“, tmavě modrou barvu používanou na porcelánu francouzských králů a královen. Nový design, který navrhl umělec Evariste Richer, zpodobňuje plány Elysejského paláce, ve stylu staromódních architektonických plánů.