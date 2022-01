Spojené státy uvedly do zvýšené pohotovosti 8500 amerických vojáků, kteří mají být připraveni na případné rychlé nasazení v Evropě. To podle Peskova nemá žádný vliv na průběh jednání o bezpečnostních zárukách, které požaduje Moskva.

"Jednání jsou v současné fázi ukončena," uvedl mluvčí, který podle agentury TASS zároveň připomněl, že Kreml očekává písemné vyjádření USA na ruské požadavky a doufá, že ho dostane tento týden. Moskva prý bude poté reagovat. Rusko po Západu mimo jiné požaduje, aby se NATO nerozšiřovalo směrem na východ.

Napětí na Ukrajině: Ministři EU s Blinkenem potvrdili jednotný postup vůči Rusku

Severoatlantická aliance v pondělí oznámila, že kvůli hrozbě možné ruské invaze na Ukrajinu vysílá další lodě a letadla k posílení obrany východní Evropy. Ministři zahraničí zemí Evropské unie a šéf americké diplomacie Antony Blinken si následně potvrdili jednotný postoj. Moskvu vyzvali ke zklidnění situace a zopakovali, že sedmadvacítka je připravena přijmout masivní sankce v případě útoku na Ukrajinu. Rusko tvrdí, že nic takového nechystá.

Obavy z možné ruské invaze na Ukrajinu, u jejíchž hranic má Moskva desetitisíce vojáků, v posledních týdnech vedly k horečnatým diplomatickým snahám. Macron dnes bude jednat o situaci s německým kancléřem Olafem Scholzem. Ve středu se mají v Paříži setkat v takzvaném normandském formátu zástupci Francie, Německa, Ruska a Ukrajiny.

Ukrajinská tajná služba SBU oznámila, že zneškodnila zločineckou skupinu koordinovanou ruskými zpravodajskými agenturami. Podle SBU tito lidé chystali sérii útoků v příhraničních oblastech s cílem destabilizovat situaci v ukrajinských regionech. "V průběhu rozsáhlé operace v Žytomyru a v Charkově zneškodnili pracovníci ukrajinské kontrarozvědky organizovanou zločineckou skupinu, kterou koordinovali představitelé zpravodajských služeb Ruské federace," uvedla v prohlášení SBU, podle níž se skupina chystala napadnout městské objekty.

Organizátory byli dva místní obyvatelé, z nichž jeden má ruské občanství, píše s odvoláním na ukrajinskou tajnou službu server Ukrajinska pravda. Dvojice údajně pod záminkou zaměstnání v bezpečnostní službě nabírala členy gangu.

Rusko obklíčilo Ukrajinu ze tří stran. NATO vysílá do oblasti letadla i lodě

Agenti ukrajinské rozvědky při zásahu zabavili mimo jiné výbušné zařízení, ruční zbraně, munici a záznamy s plány přepadových akcí, poznamenala Ukrajinska pravda.

V souvislosti s Ukrajinou v poslední době stoupá napětí. Kyjev a západní země se obávají z možné ruské invaze do země, u jejíchž hranic má Moskva desetitisíce vojáků. Už dříve varovaly, že by Moskva mohla využít provokací, které by podobnou operaci zdůvodnily. Rusko, které v roce 2014 anektovalo ukrajinský poloostrov Krym, ovšem popírá, že by chystalo vpád na Ukrajinu. Ze zvyšování napětí naopak viní Západ.