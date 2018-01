Macron s Mayovou řešili na summitu ochranu hranic a přijímání migrantů

Jak vykřičet do světa svůj hněv a touhu po pravedlnosti? Pro Mildred jsou to tři billboardy za městem. Tam, kde zabili její dceru. Snímek Martina McDonagha Tři billboardy kousek za Ebbingem, který teď vstupuje do našich kin, budí pozornost. Kromě cen z Benátek a Toronta se dočkal zkraje ledna uznání na Zlatých glóbech, kde vyhrál čtyři sošky. A celkem právem.