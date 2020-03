„Akční skupina zodpovědná za zajištění bezpečnosti klíčových maďarských společností bude plánovat a organizovat výkon potřebných činností, které jsou nezbytné pro plynulý chod země. Učiní tak prostřednictvím oddílů ministerstva obrany,“ píše se v dopise klíčovým firmám v zemi. „Ve vybraných podnicích vojáci sledují a koordinují práci,“ citovala agentura TASR ministra obrany Tibora Benka.

Vedle jaderné elektrárny Paks se na seznamu firem ocitly Maďarská národní banka, Budapešťská burza, železnice MÁV, autodopravce Volánbusz, supermarkety Auchan, Maďarská pošta i Antenna Hungária nebo firma zajišťující rozhlasovéa televizní vysílání či výrobce léčiv (na snímku). Seznam firem drží armáda v utajení.

Parlament končí

Premiér Viktor Orbán současně rozpouští maďarský parlament. K tomu, aby tak mohl učinit ve zrychleném schvalování, už včera potřeboval hlasy opozice. Ta byla ochotna souhlasit s tříměsíčním přerušením práce parlamentu, žádala ale garance, že vláda nebude bez kontroly poslanecké sněmovny vládnout neomezeně dlouho. Když se Orbánovi nepodařilo opozici přesvědčit a musel hlasování odložit až na příští týden, dal najevo, že tím končí politický dialog. „Tuto krizi vyřešíme i bez vás,“ prohlásil Orbán.

Obavy opozice o demokracii v zemi odbyl Orbán poznámkou: „Doteď opozice stále říkala, že Maďarsko je nefunkční, nedemokratická země bez právního státu. Proč najednou teď tvrdíte, že odmítnutím pravomocí pro vládu zachraňujete demokratické a funkční Maďarsko?“ A dodal, že jediné, co už vláda potřebuje, je 133 hlasů ústavní většiny, která dá za týden vládě to, co po ní požaduje. Tu jeho Fidesz má.

Podle vládního návrhu se parlament rozpustí do konce roku, v zemi bude vyhlášen na neomezeně dlouho výjimečný stav, budou zakázány volby a referenda. Porušování bezpečnostních opatření se bude trestat vězením, za šíření „poplašných zpráv“ bude hrozit pětiletý trest.

Podle mnohých opozičních poslanců, kteří se k návrhům Fideszu vyslovili, se tím Maďarsko mění v otevřenou diktaturu.