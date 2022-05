Madeleine McCannová se narodila 12. května 2003 praktické lékařce Kate a kardiologovi Gerrymu v britském Leicesteru. Manželé mají ještě mladší dvojčata Seana a Amelii. Když byly Maddie tři roky, rodina si společně vyjela na dovolenou do portugalského letoviska Praia da Luz.

Záhadná vražda malé královny krásy. K objasnění nepomohlo ani tisíc vzorků DNA

Večer 3. května 2007 rodiče děti uložili do postelí a odešli na večeři s přáteli do nedaleké restaurace. Hotelové apartmá v přízemí komplexu pravidelně kontrolovali, naposledy pak v devět hodin večer.

Zmizela beze stopy

Když se o tři čtvrtě hodiny později vrátili, zjistili, že Madeleine zmizela. V pokoji zůstala jen spící dvojčata, dveře a okno byly otevřené. Manželé okamžitě zavolali policii, která krátce nato zahájila pátrání na území Portugalska i Španělska. Veškeré snahy však byly neúspěšné, dívku od té chvíle její blízcí nikdy nespatřili.

Terčem kritiky veřejnosti se vzápětí stali přímo rodiče, protože děti nechali samotné v hotelovém pokoji. Krátce matku a otce malé Maddie podezřívali také policisté, vinu jim ale neprokázali.

3 May 2007. Madeleine McCann (aged 3), went missing from a holiday apartment in Praia da Luz, Portugal. She still remains missing in spite of a huge police hunt and the tireless campaigning efforts of her parents. In 2020, German prosecutors stated they believed she is dead. pic.twitter.com/pN1Uyfp08x — Prof Frank McDonough (@FXMC1957) May 3, 2022

Přestože už od zmizení tříleté Madeleine uplynulo tolik let, vyšetřování zdaleka nekončí. Celý proces naopak v posledních dvou letech nabírá na obrátkách.

Přelom v případu

Počátkem června 2020 se v médiích poprvé objevily zprávy o tom, že němečtí kriminalisté z únosu Madeleine podezřívají čtyřiačtyřicetiletého Němce Christiana Brücknera. Muž měl v době zmizení Madeleine pobývat v okolí komplexu Praia da Luz a poté se v tichosti vrátit do Německa.

Němečtí žalobci uvedli, že mají důkazy o tom, že je Britka mrtvá a že je Brückner zodpovědný za její vraždu. „Jsem si stoprocentně jistý, že Brückner dívku zavraždil,“ uvedl tehdy prokurátor Hans Christian Wolters pro televizi Sky.

15 years marks the day since Madeleine McCann disappeared without a trace from Praia da Luz Portugal.. She was 3 years old..



Remembering Madeleine..❣️ pic.twitter.com/aODKumL4Ig — ♡ Jules ♡ (@Jules1602xx) May 3, 2022

K významnému milníku v případu pak došlo minulý týden, kdy za oficiálního podezřelého Brücknera označily také portugalské úřady. Šlo přitom o skutečně stěžejní zvrat. Portugalsko má totiž patnáctiletou promlčecí lhůtu a místní policisté tak vše stihli doslova za pět dvanáct.

Vyšetřovatelé se domnívají, že sexuální delikvent tehdy tříletou dívku unesl a zabil. V jeho bývalé dodávce nyní policie provádí forenzní práce.

? | Christian Brueckner has been officially named as a suspect in Madeleine McCann's disappearance for the first time by Portuguese authorities.



More below: pic.twitter.com/a05vEECMAy — LADbible (@ladbible) April 22, 2022

Brückner byl už v roce 2019 odsouzen v jiném případu k sedmiletému trestu. Tehdy znásilnil a mučil americkou seniorku, které se vloupal do obydlí v letovisku v Praia da Luz. Tedy ve stejné oblasti, kde zmizela Madeleine. Poté ho německá policie začala podezřívat z dalších osmnácti případů vloupání do prázdninových objektů v letovisku. Při nich měl Brückner sexuálně napadnout několik žen i dětí, mezi nimi i několik britských dívek od šesti do dvanácti let.

Little Miss Nobody zavraždili před 62 lety. Teď se svět dozvěděl jméno dívky

V obytném voze na jeho pozemku pak kriminalisté dokonce našli několik kusů dětského oblečení, většinou plavek, a také paměťové karty s osmi tisíci fotografiemi či videi s dětskou pornografií.

Podezřelého se nicméně vyšetřovatelům dosud nepodařilo přivést před soud. Podle informací portálu Daily Mail by si však mohl vyslechnout obvinění z únosu a vraždy tříleté dívky nejpozději do konce léta.

Mám alibi, měl jsem sex

Brückner jakoukoli účast na případu zmizelé McCannové doteď popírá. Tento víkend navíc přišel s tvrzením, že má na čas zmizení dívky alibi. Podle novinářů New York Post muž konkrétně uvedl, že měl v té době sex se ženou, která pro jeho nevinu může svědčit. Pohlavní styk se měl odehrát v kempu, asi hodinu cesty od hotelu, z něhož Maddie zmizela. Kriminalisté však podle Sky tuto informaci popřeli.

Zdroj: Youtube

Brückner se aktuálně nachází ve vězení, kde podle svých slov údajně čelí nelidským podmínkám. Už dříve se kvůli tomu přirovnal k Židům za nacistického Německa. Před nedávnem mu německé úřady zamítly žádost o podmínečné propuštění, na svobodě by se totiž podle nich mohl dopustit dalšího trestného činu.

Je to zrůda, říká expřítelkyně

Bulvární list Daily Mail koncem dubna citoval slova Brücknerovy bývalé partnerky, podle níž recidivista ví, co se malé Maddie před patnácti lety stalo. „Řekl mi, že moc dobře ví, co se té dívce stalo. A že pokud by byla naživu, už by ji dávno našli. Christian je lidská zrůda,“ uvedla pro list The Sun Anastasia Meckesyová.

Zda se podezřelý z únosu malé Maddie dostane k soudu ještě letos, tedy na patnácté výročí smutné události, i přes určité indicie není jisté. Britská Metropolitní policie je však podle svých slov ve spolupráci s úřady v ostatních zemích odhodlaná najít pravdu, i po tolika letech.

Masakr v karavanu: Vrah zabil rodiče, dítě chtěl umlátit. Teď případ znovu ožívá

Letos by Madeleine McCannové bylo 19 let. Rodiče dívky v úterý připomněli patnáctileté výročí od zmizení dcery dojemným citátem z dětských příběhů Medvídka Pú: „Nejdůležitější je, že i když jsme od sebe, vždycky budu s tebou.“

Rodiče: Musíme znát odpověď

Kate a Gerry McCannovi také napsali: „Letos si připomínáme patnáct let od chvíle, kdy jsme Madeleine viděli naposledy. Nejistota vytváří slabost, pro nás je ale zásadní najít odpovědi. Bez ohledu na výsledek bude Madeleine vždycky naší dcerou. Byl spáchán strašný zločin a my jsme vděční za pokračující práci a odhodlání úřadů Spojeného království, Portugalska i Německa. Právě toto spojené úsilí určitě přinese výsledky a pomůže najít tyto odpovědi,“ napsal pár.

Obrovskou útěchou je dvojici také fakt, že bez ohledu na čas, který od zmizení uplynul, je malá Madeleine stále v srdcích a myslích lidí z celého světa. Snaha o nalezení dívky nebo alespoň jejích ostatků je patrná zejména v Portugalsku, Británii a Španělsku, o případu však média pravidelně informují i v dalších zemích.