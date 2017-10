Madrid chce Katalánsku v sobotu pozastavit autonomii

Katalánský premiér Carles Puigdemont ve čtvrtek pohrozil, že jeho parlament vyhlásí nezávislost, pokud Madrid nekývne na dialog. Ten mu chce naopak v sobotu pozastavit autonomii. Centrální španělská vláda tímto krokem reaguje na vypršené ultimátum pro odpověď na otázku, zda Katalánsko minulý týden vyhlásilo nezávislost, nebo ne.

Kabinet španělského premiéra Mariana Rajoye v reakci na dopis katalánského premiéra Puigdemonta prohlásil, že aktivují článek 155 španělské ústavy. Ten autonomnímu regionu po schválení Senátem pozastaví samostatnost a centrální vláda nad ním převezme kontrolu.

Sobotní mimořádné zasedání vlády v Madridu podle BBC již potvrdil i španělský vládní mluvčí Íňigo Méndez de Vigo, který zároveň vyjádřil lítost nad tím, že se katalánská vláda rozhodla pokračovat v odporu.

Kabinet tak dnes v prohlášení reagoval na slova premiéra Puigdemonta, podle kterých Katalánsko vyhlásí nezávislost, pokud Madrid nepřistoupí na dialog a bude pokračovat v „represích“ vůči tomuto autonomnímu regionu.

Převzetí autonomie ještě musí schválit absolutní většinou Senát, který se k tomu na plenárním zasedání podle španělských médií sejde zřejmě až koncem příštího týdne. Do té doby bude mít katalánský premiér teoreticky ještě čas na to, aby toto rozhodnutí Madridu zvrátil.

Podle analytiků nejspíš článek 155 v nějaké podobě aktivován bude. Některé zdroje ze španělské vlády ale uvedly, že by se tak nemuselo stát, pokud by katalánský premiér vyhlásil předčasné regionální volby. Neučiní-li tak on a článek 155 bude po souhlasu absolutní většiny Senátu uplatněn, vyhlásí prý nakonec nové volby v Katalánsku Madrid.

„V příštích hodinách a dnech se asi nedá očekávat, že by katalánská vláda přistoupila na podmínky vlády madridské, takže se dá předpokládat, že se v Madridu zahájí proces spuštění článku 155 španělské ústavy. Ale celý tento proces potrvá minimálně týden. Příští týden v pátek by se mohlo o těchto věcech hlasovat na plenárním zasedání španělského Senátu, který má pravomoc o tomto rozhodovat. Zatím není jasné, nad čím konkrétně bude chtít Madrid převzít kontrolu,“ uvedl podle webu ČT24 zpravodaj České televize Petr Zavadil.

Centrální španělská vláda považuje referendum z 1. října za protiústavní. Pro nezávislost se v něm vyjádřilo sice přes devadesát procent Katalánců, zúčastnilo se ho ale pouze 43 procent registrovaných voličů, jelikož ho odpůrci referenda bojkotovali. Referendum mělo podle regionálního zákona zavazovat parlament k vyhlášení nezávislosti.