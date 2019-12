Osmnáctiletá aktivistka z polských Katowic Zuzanna Borowska vyzvala, aby se ke studentům (nejen) při pátečních protestech připojili i jejich rodiče. Ti prosbu vyslyšeli. Státníkům, kteří v těchto dnech vyjednávají novou klimatickou legislativu na summitu COP25 v Madridu, zaslali naléhavou prosbu, aby při jednání mysleli na své děti.

„Naše děti jsou největší láskou našich životů. Přesto jim předáváme svět na pokraji klimatického chaosu a ekologické katastrofy. To je pro nás jako rodiče trýznivý pocit. Apelujeme proto na vás, na politiky, abyste předtím než uděláte rozhodnutí, zavřeli oči a vybavili si tváře vašich vlastních dětí. Pak si zkuste představit budoucnost, kterou pro vaše děti a vnoučata chcete. Uděláte všechno, co je ve vašich silách, aby se tato představa stala realitou pro naše děti, které tuto zemi zdědí?“ napsalo ve stanovisku 222 rodičovských skupin z celého světa.

„Nikdy dříve nebyla vědecká zjištění jasnější v tom, co je v sázce, pokud nepřijmeme řešení, která už existují. To znamená, nepřestaneme pálit fosilní paliva a nepřeměníme naši společnost. Miliony dětí se účastní školních stávek a poukazují na katastrofu, do které se řítíme. Nyní i my rodiče, kteří chceme ochránit naše děti, požadujeme akci. Boj s klimatickou krizí není zodpovědnost našich dětí. Je to naším úkolem. Jako dospělí a rodiče se musíme snažit, abychom jim zajistili budoucnost, kterou si zaslouží,“ píše se dále v dokumentu, který si celý můžete přečíst zde.

Výzvu podporuje i česká skupina Rodiče za klima z Liberce. „Je to zodpovědnost nás všech dospělých, kteří v současném systému fungujeme a je to především o občanské angažovanosti. Ta vytváří tlak na politiky a ti jsou nuceni se klimatickou krizí zabývat,“ řekla Deníku Anna Kšírová zakladatelka iniciativy v Liberci.

Politická síla mladých

Mládežnické organizace, které upozorňují na klimatickou krizi a vyzývají politiky, aby přijali rychlejší a efektivnější kroky, ke zmírnění negativních vlivů změny klimatu, si za poslední rok vydobyly silnou pozici. Jejich politická síla a tlak je cítit už od začátku vyjednávání na summitu v Madridu.

Jedním z výrazných zástupců mladých klimatických aktivistů je právě Zuzanna Borowská. Do Madridu přivezla z Polska početně malou, ale „hlasitou“ delegaci. „Polsko je závislé na uhlí už několik století. Ještě před rokem u nás neexistovalo žádné klimatické hnutí mladých a teď pořádáme pravidelně stávky, zorganizovali jsme lokální konferenci pro mladé a šíříme povědomí o klimatické krizi,“ vysvětlila Borowská, která se začala aktivně angažovat v loňském roce, kdy se v jejím rodném městě, Katowicích, konal klimatický summit COP24.

Borowská dodala, že nechce na nikoho křičet, ale raději šířit naději a porozumění. „Můžeme něčeho dosáhnout jen tehdy, pokud budeme spolupracovat,“ řekla a narážela tak na svou výzvu, aby se do boje s klimatickou změnou zapojili i rodiče.

Polská aktivistka dnes vystoupila s projevem v Madridu společně s dalšími studenty z celého světa. Význam jejich práce a odhodlání dobře ilustroval Niclas Svenningsen z Global Climate Action, který řekl: „Za poslední rok jsme viděli pokrok vedený mladými lidmi po celém světě, který se nám nepodařil prosadit za posledních 30 let.“

Dorazí i Greta

A mladí aktivisté ve svých požadavcích na boj s klimatickou změnou nepolevují. „Dochází nám čas. Politici ignorují klimatickou krizi a ochraňují zájmy fosilních korporací. Místo toho by měli ochraňovat miliony lidí, kteří jsou každoročně nuceni opustit své domovy nebo dokonce kvůli následkům klimatické změny zemřou. Upřednostňování zájmů několika prospěchářských jedinců před zájmy několika miliard lidí je nedemokratické, nelidské a kriminální,” řekl na tiskové konferenci zástupce hnutí Fridays for Future.

To organizuje pravidelné páteční školní stávky a je pravděpodobně nejvýraznější skupinou s globálním dosahem. Nejznámější představitelkou Fridays for Future je Greta Thunberg, která zítra dorazí do Madridu. Zde se zúčastní klimatického summitu a v 18 hodin vyrazí společně s deseti tisíci lidmi do madridských ulic na plánovanou demonstraci.

Protesty se budou konat po celém světě a předpokládá se, že se jich zúčastní miliony lidí. Ve stejný čas jako v Madridu proběhne demonstrace také v hlavním městě Chile, kde se měl klimatický summit COP25 konat původně. Kvůli občanským nepokojům, ale od jeho organizování v Santiagu tamní vláda opustila.