Maduro proti tlaku USA bojuje peticí. Chce nasbírat 10 milionů podpisů

Venezuelský prezident Nicolás Maduro zorganizoval petici, která má dát najevo odpor obyvatel vůči vměšování Spojených států amerických do vnitřních záležitostí země. Získat chce nejméně 10 milionů podpisů, což by znamenalo aktivní zapojení zhruba třetiny Venezuelanů. Maduro zároveň varoval země, které uznaly dočasným prezidentem lídra opozice Juana Guaidóa, před invazí do Venezuely a za pomoci armády usiluje o zablokování zahraniční humanitární pomoci.

„Děkuji lidem, kteří dorazili na náměstí Plaza Bolívar, aby podepsali petici a vyjádřili tak odpor proti zásahům amerického impéria do záležitostí naší domoviny. Je to překrásná manifestace lásky a uvědomění. Nasbíráme 10 milionů podpisů za mír!,“ napsal Maduro na svém twitterovém účtu. Madurovy výhrůžky? Občanská válka Venezuele nehrozí, tvrdí opozice Přečíst článek › Prezident obviňuje Spojené státy z plánování několika různých scénářů zahraniční intervence ve Venezuele, které chystají s podporou lídra opozice Juana Guaidóa. Západ podle Madura „vede proti Venezuele psychologickou válku, jejímž cílem je umožnit vojenskou invazi“. Agradezco al pueblo que ha acudido multitudinariamente a las Plazas Bolívar de Venezuela para firmar por la Paz y en rechazo a la injerencia del imperio estadounidense en nuestra Patria. Hermosa demostración de amor y conciencia. ¡Vamos por las 10 Millones de Firmas por la Paz! pic.twitter.com/2BbDy7sXOo — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 7. února 2019 Ostatní země Maduro již dříve před vojenským zásahem varoval. „Nikdo nevstoupí na území Venezuely, ani jeden invazní voják, ať už by přišel odkudkoli. To vám garantuji jako vrchní velitel ozbrojených složek,“ prohlásil v úterním projevu. Již minulý týden pak prohlásil, že „nedovolí v Latinské Americe žádný Vietnam, ale pokud zamýšlí intervenci, budou mít horší Vietnam, než jaký si dovedou představit“. Odmítání pomoci Venezuelský prezident zároveň plní své hrozby, podle kterých hodlá zabránit dodávkám zahraniční humanitární pomoci. Armáda na jeho rozkaz přehradila za pomoci přepravních kontejnerů, plotu a betonových zátarasů most Tienditas, který představuje hlavní hraniční přechod mezi Venezuelou a Kolumbií. #MalvadoDictadorMaduro!La gente muriéndose en Vzla por falta de alimentos y medicamentos en y el régimen taponando la vía del puente binacional Las Tienditas entre Táchira y Norte de Santander por donde enviarían la ayuda humanitaria desde Colombia. #MalvadoDictadorMaduro! pic.twitter.com/562XyHGXf8 — Claudia Gurisatti (@CGurisattiNTN24) 6. února 2019 Maduro jakoukoli humanitární pomoc odmítá, protože Venezuela podle něj není „národem žebráků“, a považuje ji za další formu zahraničních intervencí. Země se přitom dlouhodobě potýká s nedostatkem potravin i zdravotnického materiálu a léčiv. Europoslankyně Charanzová: Pod diktaturou Madura došla země ke katastrofě Přečíst článek › Odmítání pomoci čelí kritice obyvatel. „Měli by být na straně lidí a podpořit nás,“ uvedl na adresu armády dvaadvacetiletý Jose Mendoza, který s transparentem „humanitární pomoc nyní“ protestoval na uzavřeném mostě. „Sami mají rodiny, které umírají hladem. Jde i o ně.“ Cesta k volbám Nicolás Maduro se ocitl pod tlakem poté, co se 23. ledna prohlásil dočasným prezidentem lídr opozice a venezuelského parlamentu Juan Guaidó. Předchozí prezidentskou volbu označil za neplatnou a zemi chce dovést k novým legitimním a svobodným volbám. Guaidóa okamžitě uznaly venezuelským prezidentem Spojené státy a většina zemí Jižní Ameriky. Evropské země nejprve daly Madurovi osmidenní ultimátum, během kterého mělo dojít k vyhlášení předčasných voleb. K tomu však nedošlo a státy Evropy se proto připojily k USA. Guaidó má v současné době podporu již více než 40 zemí světa včetně České republiky. Prezident republiky Miloš Zeman zaslal ve středu dne 6. února 2019 blahopřejný dopis Juanu Gerado Guaidó Márquezovi, prozatímnímu prezidentovi Bolívarovské republiky Venezuely: https://t.co/gZCylNLssh — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) 6. února 2019 Český prezident Miloš Zeman dokonce pozval Juana Guaidóa na oficiální návštěvu Prahy. „Rád bych využil této příležitosti a pozval Vás k návštěvě České republiky. Česká republika oslaví v tomto roce 30. výročí sametové revoluce a doufám, že i Vaší zemi se přechod k demokracii úspěšně podaří,“ napsal Zeman v dopise. „Věřím, že brzy dojde k posílení vzájemných vztahů mezi našimi zeměmi,“ doplnil. Evropské země uznávají Guaidóa za prezidenta. Připojilo se i Česko Přečíst článek ›

Autor: Lukáš Rott