Maduro složil prezidentskou přísahu, podle protikandidáta ale vyhrál podvodem

Nicolás Maduro složil ve čtvrtek přísahu coby venezuelský prezident pro funkční období v letech 2019 až 2025. Využil k tomu kontroverzní obřad, při němž přísahal před Ústavodárným shromážděním, které vzniklo teprve loni v červenci. Kritici z řad opozice vidí v této instituci jen způsob, jak obejít Kongres, v němž má opozice převahu. Madurův protikandidát Henri Falcon už ve středu označil volbu za podvod a zdůraznil, že ji právně napadne.

"Venezuela potřebuje změnit své revoluční vedení. Neděláme dost a to, co děláme, neděláme dobře. Řadu věcí musíme napravit," uvedl Maduro v projevu před Ústavodárným shromážděním, aniž by se však výslovně zmínil o tom, jak obrovskou ekonomickou krizí země prochází. Informuje o tom agentura DPA.

Sebe sama pak označil za prezidenta, který byl ze všech venezuelských hlav státu nejvíc pronásledován a ohrožován "imperialistickými silami". "Kdybych nezůstal věrný venezuelskému lidu, umsířil bych si novináře v New York Times, nebo byste mě viděli objímat se s kolumbijským prezidentem Juanem Manuelem Santosem, pevným spojencem USA. Taková nechutnost!" uvedl Maduro.

Staronový venezuelský prezident zvítězil v nedělních volbách se 68 procenty hlasů, ale venezuelský Kongres uvedl, že jejich výsledek neuznává. Volby odsoudilo také dvanáct zemí Latinské Ameriky, Spojené státy a Evropská unie, podle nichž proběhly nedemokraticky.

Kandidát opozice Henri Falcon je označil za podvod a uvedl, že je napadne u soudu.