Patřila k největším hollywoodským sexsymbolům 30. let minulého století. Filmová hvězda Mae Westová přitahovala pozornost četnými výstřelky. Otevřeně mluvila o sexu a kritizovala dobovou cenzuru, nesmrtelnou z ní ovšem udělalo její poprsí.

Plakát k filmu My Little Chickadee z roku 1940, v němž hlavní role ztvárnili Mae Westová a W.C. Fields | Foto: Wikimedia Commons, Universal Pictures, volné dílo

Za druhé světové války zachránily mnoha spojeneckým pilotům život nafukovací plovací vesty, které použili v případě pádu s letounem do vody. Vesta dokázala nadnášet sestřeleného muže na hladině i několik hodin. „Představeny v červenci 1941, byly prvními vestami, které se nafukovaly dodanou bombičkou se stlačeným oxidem uhličitým, nikoliv ústy nositele, jak tomu bylo dříve,“ popisuje web Australian War Memorial.

Velký den. Před 80 lety se nahá kráska z Čech Hedy Lamarrová stala matkou wi-fi

Oficiálně se žluté vesty nazývaly zpočátku Life Jacket Mk.I, letci si pro ně ale brzy vymysleli přezdívku. Ke jménu muže inspiroval nabobtnalý tvar po nafouknutí, který jim připomínal poprsí jedné obdařené hollywoodské herečky. Onou ženou byla Mae Westová.

„Přejmenování záchranné gumové vesty na Mae West se v roce 1941 stalo dokonce oficiálním. V reakci na zprávu, která jí o tom byla zaslána, dala Mae Westová svým vřelým dopisem najevo, že je na to velmi hrdá,“ uvádí článek Jindřicha Marka na webu Vojenského historického ústavu Praha.

Zdroj: Youtube

Herečka, dramatička, textařka a tanečnice Mae Westová se narodila 17. srpna před 130 lety. Na hollywoodské nebe ji vynesly nejen její vnady, které zanechaly tak silný dojem na spojenecké letce, ale také odvaha postavit se konvencím a „talent“ přitahovat spory a problémy.

Za hru Sex do vězení

Pozdější hollywoodská diva se narodila jako Marie Jane Westová na území dnešního New Yorku. Velmi záhy se ukázalo, že má umělecké nadání, a tak se už v sedmi letech za podpory rodičů dostala na divadelní pódia.

S tanci a písněmi vystupovala ve vaudeville, což je umělecký směr, který je předchůdcem kabaretu a burlesky. Marii, která v dětských rolích účinkovala pod pseudonymem Baby Mae, se nesmírně dařilo, a ani ona, ani její rodiče neřešili občasné poznámky, že je na tento způsob života příliš malá. Nevadilo jim ani to, že vystupuje v představeních se sexuálním podtextem.

Záhada rakouské dobrodružky: Před 90 lety navštívila nudistický ráj, pak zmizela

Její matka byla naopak nadšená, neboť sama v mládí toužila po herecké profesi, ale její rodiče jí to nedovolili. „Matka Mae vyráběla všechny kostýmy, doprovázela ji na zkoušky a spravovala její smlouvy. Tillie Westová se konečně dostala do showbyznysu jako manažerka své dcery,“ konstatuje server Biography.

Kromě provokativních her se s Mae Westovou pojila také dráždivá taneční vystoupení, jako jedna z prvních uváděla tanec známý jako shimmy.

Po čase se Mae dostala na pódia na Broadwayi a ve stejné době začala sama psát představení. Zde se naplno projevil její prořízlý jazyk - vždy mluvila velmi otevřeně, a to i o v té době tabuizovaných tématech. „Byla jsem dítě nového století a vrhla jsem se do něj po hlavě,“ napsala Westová ve své autobiografii z roku 1959 Goodness Had Nothing to Do With It.

Sexsymbol Marilyn Monroe: byla svéhlavá i křehká, měla svůj recept na úspěch

Mezi tabu na počátku 20. století rozhodně patřil i sex. To ale Mae Westovou nezastavilo. Svou vůbec první hru nazvala Sex (1926). A samozřejmě se v ní o intimitě hojně mluvilo. Diváky kontroverzní počin přitahoval jako med vosy, úřady už ale byly nadšené méně.

Westová podle nich pobouřila svou hrou společnost natolik, že patří za mříže. „Na jedno z představení vtrhli policisté a zatkli Westovou i zbytek protagonistů. Westová byla za morální poklesek odsouzena k deseti dnům vězení,“ píše web Biography.

Hollywoodská diva Mae Westová jako 80letáZdroj: Wikimedia Commons, Allan warren, CC BY-SA 3.0

Nástupu do vězení se nebránila, stanovila si ale speciální požadavky. „Chci nosit své hedvábné spodní prádlo,“ požádala. Dozorci jí vyhověli. Za dobré chování byla propuštěna po osmi dnech.

Čtyřicetiletá sexbomba

Ani krátký pobyt za mřížemi pusu Mae Westové nezavřel. S úspěchem se vrátila na jeviště, psala další hry a vyloženě si užívala mluvení v dvojsmyslech, navíc provokativním hlubokým hlasem. „Ve svých hrách oslavovala ženskou sexualitu, mužské tělo a vzrušení z ‚hříchu‘ dávkami přízemního humoru,“ uvádí magazín Vanity Fair.

Jednou nohou tak sice stále byla v kriminále, zároveň ale kolem sebe rozvířila tolik pozornosti, že si jí všiml i Hollywood. Krásné ženě s velkým poprsím, které velmi ráda zdůrazňovala, otevřela hollywoodská studia dveře dokořán. První film natočila pro Paramount Pictures v roce 1932.

DiCapriův Letec Hughes: Film ho vykreslil přesně, umíral jako troska

Westové už tehdy táhlo na čtyřicítku, v rozjezdu kariéry jí to ale nezabránilo. „Jejím poznávacím znamením se staly role žen, které přijímají své nepříliš cnostné životy s lehkomyslným humorem,“ uvádí encyklopedie Britannica.

V první polovině 30. let byla považována za jednu z největších hollywoodských hvězd. Mezi její nejslavnější filmy patřily I'm No Angel, Klondike Annie či Every Day's a Holiday. „V roce 1935 byla nejlépe placenou ženou v Americe a po Williamu Randolphu Hearstovi druhým nejlépe placeným člověkem v USA,“ připomíná server PBS.

Mae Westová ve svých nejslavnějších rolích:

Zdroj: Youtube

Vždy přesně věděla, co chce, a nebála se říkat si o vyšší honorář nebo si vynucovala, že přepíše svoje repliky, pokud se jí nelíbily. „Užila jsem si úspěch bez falešné pokory a bez ostychu,“ napsala ve své autobiografii.

Rovněž začala vést boj s cenzurováním svých filmů, které bylo pro prudérní Ameriku první poloviny 20. století velmi typické. „Když jí cenzurní organizace začaly stále více přepisovat scénáře, reagovala prudkým zvýšením počtu narážek a dvojsmyslů v naději, že cenzory zmate, což se jí do velké míry i povedlo,“ píše server Biography.

Slabost pro muže s velkými svaly

Přestože její filmy slavily úspěch, vyšší věk Westové oproti jiným kolegyním se přeci jen ukázal a s koncem 30. let její hvězda začala pohasínat. Poslední velký film natočila v roce 1943, následně z Hollywoodu odešla zpět k představením, působila například i v Las Vegas. Ze stříbrného plátna se sice ztratila, úspěšná ale byla i nadále.

Ve „městě hříchu“ si podle serveru PBS otevřela noční klub. Ovšem ne ledajaký, nýbrž podnik, ve kterém na pódiu řádili polonazí svalnatí mladí muži. Byl to jeden z prvních klubů svého druhu ve městě. „Westová měla zálibu v mužích se vzpěračskými postavami, kteří od ní byli o celá desetiletí mladší. V 50. letech proto propojila potěšení s podnikáním a vytvořila ve Vegas klub se svalovci,“ konstatuje Vanity Fair.

Zdroj: Youtube

I v tomto případě šla herečka proti zažitým konvencím. „Noční kluby se vždy zaměřovaly na potěšení pro muže. Manželky a milenky musely znuděně sedět, zatímco jejich muži tleskali polonahým ženským. Chtěla jsem dát ženám něco, na co se mohou dívat,“ vysvětlila Westová ve své autobiografii.

Krátký filmový comeback zažila Westová v 70. letech, kdy hrála ve filmech Myra Breckinridgeová a Sextette, který i sama napsala. Její manžele v něm hráli výrazně mladší Tony Curtis, Ringo Starr či Timothy Dalton, jí bylo tehdy 85 let.

„Ve filmu přesto stále nosila korzety a šaty s hluboce střiženými výstřihy a ptala se 25letých mužů: To máte v kapse zbraň, nebo jste jen tak nadšený, že mě vidíte? Někomu se to mohlo zdát poněkud smutné, ale Mae to bylo jedno. Toto byla její poslední vzpoura proti sociálním normám,“ uvedla pro Vanity Fair režisérka dokumentu Dirty Blonde o životě legendární herečky Julia Marchesiová.

Nejslavnější prsa planety

Hlavní devizou Mae Westové byl kromě talentu a kontroverzí její vzhled, tedy především postava ve tvaru přesýpacích hodin. Bujné poprsí, úzký pas a výraznější boky z ní udělaly sexsymbol. Byla si toho vědomá a nijak se této nálepce nebránila. „Silueta Westové vyvolávala určitý stupeň pobouření a zároveň sloužila jako její nejlepší reklama,“ připomíná web Fashion Institute of Design & Merchandising Museum (FIDM).

Tajemství nejslavnější pin-up fotky: Dráždivý snímek rozpoutal v USA mánii

Její prsa si dokonce vysloužily takovou slávu, že byla zvěčněná na jednom ikonickém produktu. Celé čtyři roky předtím, než podle nich pojmenovali záchrannou vestu váleční spojenečtí letci, zaujalo poprsí Mae Westové tehdy slavnou módní návrhářku Elsu Schiaparelli.

Spojenečtí piloti za 2. světové války nosili záchranné vesty, kterým se přezdívalo Mae West - podle slavné hollywoodské herečky a jejího mohutného poprsíZdroj: Wikimedia Commons, Russell Lee, volné dílo

Jméno Italky Schiaparelliové sice upadlo na léta v zapomnění (až před několika roky jej světu připomnělo znovuzrození jejího módního domu, který nyní obléká hvězdy na červeném koberci), ve své době ale byla největší konkurentkou známější Coco Chanelové, takže šlo opravdu o „první ligu“. A právě tato módní designérka udělala z postavy Westové doslova nesmrtelnou záležitost. Uvedla totiž parfém nazvaný Shocking, který se prodával v tehdy velmi skandálních lahvičkách ve tvaru ženských křivek - křivek Mae Westové.

Produkt vznikl vlastně náhodou. „Schiaparelliová byla najata jako návrhářka kostýmů pro film Westové Every Day's a Holiday z roku 1937. Designérka sídlící v Paříži ovšem nemohla cestovat do Hollywoodu a Westová naopak nemohla jet do Paříže. Situaci vyřešilo, když bylo do pařížské dílny Schiaparelli dodáno odlité torzo podle měr Westové. Schiaparelliová siluetu použila pro flakon svého nového parfému, který dodnes slouží jako ikonické znázornění obou žen,“ píše web FIDM.

Utajované manželství

Bouřlivý byl také osobní život Mae Westové. Podle dochovaných záznamů se poprvé vdala jako 17letá za svého kolegu Franka Wallace, ještě v době, kdy vystupovala v kabaretních představeních (předtím ale už měla aférky s jinými kolegy).

Manželství dlouho nevydrželo, herečka muže opustila po pár měsících. Své manželství, které přesto formálně trvalo až do roku 1924, později tajila. „Vztah byl tajemstvím až do roku 1935, kdy se už její kariéra naplno rozjela a někdo v jejích dokumentech našel oddací list,“ zmiňuje server Biography.

I v Česku vyrostla hvězda pro Hollywood. Hugo Haas ale neměl na růžích ustláno

Podruhé se už neprovdala, jako jeptiška ale rozhodně nežila. Lásku nacházela nejčastěji v náruči výrazně mladších mužů.

Dlouhodobější vztah nakonec zažila až jako padesátiletá, poté, co doba její největší hollywoodské slávy skončila. Jejím posledním partnerem, se kterým žila až do své smrti, byl o 25 let mladší Paul Novak. „Mae Westová zemřela 22. listopadu 1980 po sérii mrtvic,“ uzavírá server PBS.