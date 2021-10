Poprvé ho obvinili v jedenácti letech. Od té doby se z něj snažili údajného ďábla vymítit. Tyto dva roky v něm zanechaly psychické trauma až do dospělosti. „Začal jsem v té době hodně utíkat z domu, protože tam na mě čekalo spoustu křiku a obviňování,“ řekl.

Mladý muž vzpomínal, jak k nim domů často chodil pastor. Při jednom incidentu mu dokonce příbuzní vyhrožovali nožem nebo mu spálili jeho milovanou fotbalovou trofej. „Nemohl jsem doma dělat nic. Musel jsem být zamknutý ve svém pokoji. Cítil jsem se sám a byl jsem v depresi. Nechci, aby si tímto musely procházet další děti,“ vyjádřil se.

Yembiho rodina mu podle něj nikdy fyzicky neublížila, ale když pastorovo vymítání nefungovalo, chtěli ho odvézt zpátky do Afriky. S pomocí školy naštěstí chlapce rodině včas odebrali. Měl sebevražedné myšlenky, a tak ho prvně umístili do psychiatrické léčebny. Poté se dostal do pěstounské péče.

Nyní devětadvacetiletý muž chce upozornit na to, že právě děti jsou kvůli pandemii ve větším nebezpečí. V některých komunitách totiž označili děti nakažené covidem za prokleté.

Mezinárodní aktivistka za lidská práva Mandy Sangeraová serveru Sky News sdělila, že lidská víra občas převáží selský rozum. „Někteří rodiče dětí s epilepsií například věří, že záchvaty jsou znamení odchodu zlé energie nebo démona z těla,“ dodala. Někdy jsou podle ní lidé ochotní zaplatit i desítky tisíc korun za vymítací rituál.

Podle londýnské policie se dětské zneužívání spojené s vírou nebo přesvědčením nevztahuje na určitou víru, národnost nebo etnickou komunitu. Příklady těchto činů zaznamenali napříč různým náboženstvím včetně křesťanství, islámu nebo hinduismu. „Nemůžeme si dovolit, aby se tohle téma stalo tabu. Jde o ochranu těch nejzranitelnějších,“ vyjádřil se inspektor zabývající se dětským zneužíváním Allen Davis.

Policie také sdělila, že tyto případy nejsou dostatečně nahlašovány a děsí se, že zavření škol během pandemie tento problém jen prohloubilo.

V první půlce roku 2021 zaznamenala policie jen šest nahlášených případů, což je značný pokles oproti roku 2018, kde jich za celý rok bylo 37. V roce 2020 jich bylo jen 13.

Detektiv Kate Bridgerová sdělila, že násilí, které páchají věřící v souvislosti s čarodějnictvím a posednutím duchy či démony může mít mnoho podob. „Lidé, kteří jsou údajně posedlí, mohou projít mlácením, řezáním nebo vtíráním čili prášku do jakéhokoliv tělesného otvoru, aby byl zlý duch vypálen z těla,“ líčila.

Násilí může být tělesné, sexuální nebo psychické. „Ultimátně může být člověk až zavražděn, protože tato osoba je schránka pro zlého ducha, který vytváří tak velké riziko pro věřícího,“ dodala Bridger.

Během září v Británii zatkli a odsoudili anesteziologa Hossama Metwallyho za podání drog své partnerce při exorcistickém rituálu. Ženu při poslední takové ceremonii nechal ležet v bezvědomí a s infuzí v hrudníku.

Do zavedené hadičky jí pouštěl drogy, které ji zanechaly na pokraji smrti. Mezi další jeho činy patří fotografování jeho pacientek při převlékání bez jejich svolení. Za mřížemi si Metwally odsedí přes čtrnáct let.

Starším případem z roku 2010 je vražda patnáctiletého Kristyho Bamua. Mladíka umučila k smrti jeho starší sestra Magalie s partnerem poté, co chlapce obvinili z používání čar ve východním Londýně.

Deset let předtím potkal podobný osud i osmiletou Viktorii Climbii. K smrti ji umučila její prateta společně s partnerem. Oba uvěřili knězi, který tvrdil, že je malá Viktorie posedlá.

Today is the 21st anniversary of the death of #victoriaclimbie. Victoria Climbié was born 2 Nov 1991. Victoria died on 25 Feb 2000, aged 8, after being tortured + murdered by her guardians. Her death led to a public inquiry + produced major changes in UK child protection policies pic.twitter.com/RcZTNUYTCH