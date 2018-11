Majdan po pěti letech. Válka nekončí, ale k EU má Kyjev blíž

Ukrajina je jinou zemí než před pěti lety. Prozápadní, více demokratickou a méně zkorumpovanou. Mzdy přepočítané na dolary jsou pořád o hodně nižší než před pěti lety. Ceny elektřiny, plynu a mnoha dalších věcí jsou o dost vyšší. Na východě země se pořád válčí a umírají lidé, Rusy okupovaný Krym se mění v ruskou provincii.

Pro víc než čtyřicet miliónů Ukrajinců je dost těžké si říci, že přesto revoluce na Majdanu, jež začala právě před pěti lety, stála za to. I prezident Petro Porošenko, kterého revoluce a následné svobodné volby vynesly do čela státu, hledal dnes během oslav složitě slova, kterými by ilustroval, co vlastně revoluce Ukrajině přinesla dobrého.

„Smyslem života Ukrajinců se stala důstojnost a svoboda,“ uvedl Porošenko. „Je to boj za vlast, za naši samostatnou existenci, za nezávislost.“

Cena za to, že se Ukrajina mohla stát přidruženým členem Evropské unie a odpoutat se od Ruska, byla krvavá. Během protestů v centru Kyjeva bylo zabito především během závěrečné fáze v únoru 2013 na sto demonstrantů. To ale měla být bohužel jen předehra k daleko krvavějšímu dramatu.

Umírali především civilisté

Krym byl Ruskem okupován a anektován bez boje. Když se Moskvou podporovaní a řízení separatisté pokusili odtrhnout průmyslový východ země, Ukrajinci se už dokázali postavit na odpor. Ve válce, jež stále neskončila, zahynulo na obou stranách přes deset tisíc lidí, z velké části civilistů.

Největším viditelným úspěchem v přibližování k EU je bezvízový styk, který také ulehčil několika miliónům Ukrajinců pracovat v unii. Jen v Polsku jich jsou dva milióny. Ukrajinský export se přesměroval na západní trhy a země už třetí rok slušně ekonomicky roste.

Stát, na rozdíl od Ruska, zůstal demokratický, pluralitní a má i svobodná média. „Občanská společnost, která se zrodila na Majdanu, ustála i tu největší zkoušku v podobě Putina a jeho armády. Pátým rokem brání území Ukrajiny nejen armáda, ale i tisíce dobrovolníků,“ říká o největším úspěchu Majdanu ukrajinistka Lenka Víchová.

Západní odborníci jsou ale nespokojeni s pomalým tempem ekonomických reforem a jen částečnými úspěchy v boji s korupcí.