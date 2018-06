Makedonie schválila změnu svého názvu, která má vyřešit spor s Řeckem

Makedonský parlament ve středu odsouhlasil dohodu, podle níž tato země ponese nové jméno Republika Severní Makedonie. Dohoda má vyřešit sedmadvacetiletý spor se sousedním Řeckem, které dlouhodobě nesouhlasilo s názvem Makedonie, protože stejné jméno nese jedna z jeho provincií. Spor zabránil Makedonii ve vstupu do NATO a komplikoval její přístupové rozhovory s Evropskou unií.

Pro nový název hlasovalo v makedonském parlamentu 69 poslanců, proti nebyl žádný, ovšem z toho důvodu, že opozice parlamentní rozpravu i následné hlasování bojkotovala. Podle opozičních lídrů šlo o protest proti "nepřiměřeným ústupkům" řecké vládě. Informuje o tom agentura DPA.

Prezident Gjorge Ivanov slíbil vetovat návrh zákona, který by vyžadoval opakované hlasování. Makedonie ale bude muset ještě zavést změnu názvu země do ústavy, což vyžaduje podporu nejméně dvou třetin ze 120 poslanců, a tuto většinu předseda vlády Zoran Zaev v parlamentu nemá. Premiér uvedl, že bude usilovat o to, aby dohodu podpořilo všelidové referendum.