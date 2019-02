Řecko přijetí svého severního souseda dlouhodobě blokovalo kvůli sporu o označení „Makedonie“, které nese také jeho severní provincie, kde se stejnojmenné historické území z větší části nacházelo. Zákonodárci obou zemí však v lednu letošního roku dospěli k řešení, které letitý spor ukončilo.

„Nebylo to nevyhnutelné, dokonce to nebylo ani příliš pravděpodobné,“ ocenil snahu obou stran Dimitrov a přislíbil, že k oficiální změně názvu dojde „v řádu několika dnů“ od dnešního podpisu dohody, která Makedonii po dlouhém čekání umožní připojení k NATO.

„Tohle je rodina, která se snaží udělat z našeho světa mírumilovné a lepší místo. Je to cesta, která nám pomohla dospět. Dokázali jsme, že se umíme ujmout zodpovědnosti, čelit problému a najít řešení,“ prohlásil makedonský ministr.

Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg označil podpis dohody za historický okamžik. „Těším se na den, kdy bude před velitelstvím NATO vlát 30 vlajek,“ napsal na svém twitterovém účtu. Dokument sice ještě musí ratifikovat parlamenty všech členských zemí Severoatlantické aliance, mělo by však jít již jen o formalitu.

[WATCH LIVE] Joint press point with the Minister of Foreign Affairs of ?? https://t.co/3nVWtO4sVK