Migranti strávili na lodích u maltských břehů několik týdnů. Lodě totiž marně hledaly přístav, kde by mohly zakotvit. Malta a Itálie nechtějí do svých přístavů vpouštět lodě soukromých humanitárních organizací, pokud se země EU nedokážou shodnout na jejich přerozdělení.

Nyní však podle Muscata bylo dosaženo dohody. Devětačtyřicet migrantů si přerozdělí Itálie, Německo, Francie, Portugalsko, Irsko, Rumunsko, Lucembursko a Nizozemsko. „V nejbližších dnech“ mají být převzati na palubu maltských námořních lodí a přepraveni na pevninu.

„Evropská unie propouští svých 49 rukojmí,“ napsali na twitteru pracovníci humanitární organizace Sea-Watch, která jednu z lodí provozuje. „Po 19 dnech na moři jsou naši hosté v bezpečném přístavu. Je to ukázka selhání vlády, politika by nikdy neměla mít přednost před lidmi v nouzi.“

Ochotu přijmout migranty z německých lodí vyjádřila zhruba desítka zemí, ale Malta požadovala komplexní dohodu, která by zahrnovala i 249 migrantů přijatých na Maltě v posledních dnech. Tu se nakonec dojednat podařilo.

„Bylo dosaženo ad hoc dohody. Z 249 migrantů, kteří jsou na Maltě a 49, kteří jsou na palubách Sea-Watch a Sea-Eye, bude 220 osob přerozděleno do jiných členských zemí nebo budou navráceni do zemí jejich původu,“ vysvětlil Muscat.

„Malta nikdy neuzavřela své přístavy a zůstává bezpečným přístavem,“ prohlásil dnes maltský premiér. Doplnil ale, že všichni musí respektovat mezinárodní pravidla a že jde o sdílený evropský problém.

Plavidlo Sea-Watch 3 berlínské organizace Sea-Watch zachránilo 32 migrantů 22. prosince. Na palubě jsou podle dřívějších informací mimo jiné tři děti, jedno roční a další dvě ve věku šest a sedm let, tři nezletilí bez doprovodu a čtyři ženy. Na lodi Professor Albrecht Penck řezenské nevládní organizace Sea-Eye přebývá 17 zachráněných od 29. prosince.

It´s shown againg, that it´s civil society and not states we can trust. We want to express our gratitude to #united4med, to @_Seebruecke_, to all cities, federal states and provinces that declared their ports open and their willingness to welcome people. We will #defendsolidarity