Maltské námořnictvo si dnes přebere dalších 44 migrantů, které na moři zachránila loď Alan Kurdi provozovaná německou neziskovou organizací Sea-Eye. Stejné plavidlo přitom v neděli předalo maltským úřadům jinou skupinu 65 migrantů, kterou vzalo na palubu při předchozí záchranné misi. Informovala o tom agentura APA. V pondělí dorazilo do sicilského přístavu Pozzallo plavidlo italské pobřežní stráže, které přivezlo 47 zachráněných migrantů.

Zachránění migranti na lodi u ostrova Lampedusa ve Středozemním moři. | Foto: ČTK

Lodě neziskových organizací, které operují na moři u Libye a poskytují pomoc migrantům, kteří se během plavby do Evropy ocitnou v ohrožení života, mají kvůli nařízení italské vlády zakázáno vplout do italských výsostných vod i do tamních přístavů. V minulých týdnech ale hned několik plavidel tento zákaz porušilo.