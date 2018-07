Malta zadržela další humanitární loď. Plánovala vyplout na moře kvůli migrantům

Zákaznický servis - Zákaznický servis Pracovníci v zákaznických 16 200 Kč

Pracovníci v zákaznických kontaktních centrech Specialista zákaznické/technické podpory (se znalostí ruského a anglického jazyka) - Customer Advisor (Russian and English knowledge). Požadované vzdělání: střední nebo střední odborné bez maturity a bez vyučení. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 16200 kč, mzda max. 30000 kč. Volných pracovních míst: 6. Poznámka: Místo výkonu práce : Praha , První kontakt e-mailem na: cz.hr@conduent.com (kont os. Veselá Kateřina, tel.: +420 724 161 194), Náplň práce: Jako specialista zákaznické/technické podpory, budete zodpovědný za vstřícnou a efektivní telefonickou komunikaci se zákazníky, kteří na na Vás budou obracet s technickými dotazy týkající se chytrých telefonů, tabletů a dalších telekomunikačních zařízení. Budete zpravidla prvním kontaktem pro zákazníky volající do našeho kontaktního centra. Poskytováním technické podpory pro naše zákazníky se budete snažit o splnění jejich očekávání při každém hovoru. Jako člen týmu zákaznické/technické podpory budete vždy prezentovat společnost v pozitivním světle a vhodně vyřizovat citlivé dotazy., Požadujeme: znalost ruského jazyka na úrovni rodilého mluvčího, komunikativní znalost anglického jazyka, dobré komunikační schopnosti, orientace na zákazníka, snahu učit se., Zkušenosti z kontaktního, zákaznického centra výhodou. , Nabízíme: zázemí silné a stabilní společnosti; příjemné pracovní prostředí a kolektiv; vstupní školení zaměřené na procesy, produkty a komunikaci. Následně pak průběžná odborná školení; příležitost profesního i osobního růstu; moderní pracoviště v Praze blízko stanice metra B., Pracovní hodiny: 8 hodin denně, 5 dní v týdnu (postupné nástupy na směny, směny mezi 6:00 a 22:00 hod od pondělí do neděle)., Poznámka ke mzdě: během 3-týdenního školení: 16.200,-Kč/měs. Od ukončení školení do konce zkušební doby (cca. dalších 10 týdnů): 20.500,- Kč/měs. Po ukončení zkušební doby: 22.900,- Kč/měs. , V případě povýšení do náročnějšího, více technicky zaměřeného oddělení - navýšení na 23.200-24.300,- Kč/měsíčně. , Po roce práce je možné individuální navýšení mzdy v návaznosti na roční vyhodnocení dle výsledků práce. , Zaměstnanecké výhody: Stravenky, občerstvení na pracovišti, bonusy. , Zaměstnanecké výhody : stravenky 70,- Kč/den, bonusy. Pracoviště: Acs czech republic s.r.o. - praha, . Informace: Kateřina Veselá, +420 724 161 194.