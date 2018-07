Mami a tati, nebojte se. Chlapci uvěznění v jeskyni poslali vzkazy rodinám

„Děti jsou v bezpečí, záchranný tým se o nás stará. Slibuji, že se o chlapce postarám nejlépe, jak to bude možné. Děkuji vám za vaši podporu. Také bych se chtěl omluvit všem rodičům,“ napsal 25letý trenér.

Letter from Coach Aek to the parents: The children are well. The rescue team are looking after us well. I promise I will look after your children to the best of my ability. Thank you for your support. I want to also sincerely apologize to all of the parents. #ThamLuang #Thailand pic.twitter.com/Sx1Wu13FHW