Manžel pákistánské křesťanky žádá o pomoc Británii a USA. Dav ji chce mrtvou

Manžel pákistánské křesťanky Asie Bibiové požádal o pomoc britskou premiérku Theresu Mayovou a představitele USA a Kanady. Bibiová si v roce 2010 za urážku islámského proroka Mohameda vyslechla rozsudek smrti, nejvyšší soud ji ale tento týden prohlásil za nevinnou. Křesťanka chtěla ze země odjet, úřady ji ale nemohly pustit, jelikož věřící při vyhrocených demonstracích požadovali její veřejné oběšení a zabití soudců.

Manžel Bibiové Ašik Masíh, uvedl, že se bojí o bezpečí své rodiny. „Žádám premiérku Velké Británie, aby nám pomohla a poskytla nám svobodu,“ vzkázal ve video zprávě. Požádal o pomoc i lídry Kanady a USA. Se svou ženou se po vynesení rozsudku stále ještě nesetkal.

Masíh se spolu s jejich třemi dětmi vrátil do země už v polovině října, aby zde čekal na její propuštění. Všichni pak chtěli okamžitě odletět z Pákistánu. V rozhovoru pro stanici Deutsche Welle uvedl, že se bojí o svou rodinu i své přátele. Azyl jeho rodině už nabídly některé země.

Kontroverzní dohoda

Vláda totiž v pátek uzavřela dohodu s islamistickou stranou Tehríke Labajk (TLP) která protesty rozpoutala. Podle ní musí strana s pořádáním násilných protestů skončit, což učinila. Vláda na oplátku musí propustit výtržníky, které při akcích zatkla. Nejvíce sporným bodem smlouvy je ustanovení, které Bibiové brání opustit Pákistán.

„Vláda slíbila, že do 100 dnů dohodu realizuje. Pokud k tomu nedojde, naši aktivisté půjdou znovu do ulic,“ řekl mluvčí strany Pir Ejaz Shah pro Deutsche Welle.

Křesťanskou rodinu to ale staví do nebezpečné situace. „Je to špatný precedent, který vyvíjí tlak na soudnictví,“ řekl Ašik Masíh. „Nemáme žádnou záruku bezpečnosti, nemáme se kam schovat," dodal manžel Bibiové.

Pákistánský ministr informací Fawad Chaudry dohodu obhajoval. „Je to těžká situace, ujišťuji vás ale, že její život není v ohrožení. Smlouva pomohla vyřešit situaci a předejít násilí,“ řekl ministr.

Ze země již uprchl právník Bibiové Saif Mulúk v obavě o svůj život.

Spor kvůli kbelíku

Bibiová, vlastním jménem Asia Noreenová, byla zadržena v roce 2009 po hádce se skupinou žen. Celý incident začal nevinný spor o kbelík s vodou během sběru ovoce. Ženy křesťanku napadly, protože kbelík použila a její víra ho tak „znečistila“.

V následné slovní přestřelce ženy Bibiovou vyzvaly, aby konvertovala k islámu, načež měla žena třikrát urazit proroka Mohameda. Po návratu domů měla podle britské BBC čelit fyzickému týrání, během kterého se k rouhání doznala. Následně byla zadržena policií.

V Pákistánu, který má přes 200 milionů obyvatel, žije 1,6 procenta křesťanů. BBC dodává, že v posledních letech čelila jejich komunita řadě útoků. Od roku 1990 bylo v zemi kvůli rouhání zabito 65 lidí.