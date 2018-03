Manželka mladého Trumpa se chce dát po dvanácti letech rozvést

/INFOGRAFIKA, ANKETA/ Měla by volba starostů obcí a hejtmanů zůstat i nadále na zastupitelích, nebo snad o hlavách svých měst mají rozhodovat sami lidé u volebních uren? Poslanci minulý týden poslali novelu ústavy do druhého čtení k dalšímu projednávání. Jistá snaha o změnu pořádků, kdy by volené hlavy měst a krajů měly mít větší pravomoci, tady je.