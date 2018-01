Manželský pár věznil v Kalifornii 13 dětí v řetězech. Policie ho zatkla

Americká policie zatkla manželský pár, muže a ženu, který držel ve svém kalifornském domě třináct sourozenců. Ti byli upoutány na lůžka řetězy s visacími zámky.

Dům, v němž bylo drženo třináct dětí, se nachází ve městě Perris asi 115 kilometrů jihovýchodně od los Angeles. Policie se o případu dozvěděla poté, co se odtud podařilo uprchnout sedmnáctileté dívce. Ta pak v neděli ráno přivolala hlídku. Po prošetření policisté zatkli sedmapadesátiletého Davida Allena Turpina a devětačtyřicetiletou Louise Annu Turpinovou a obvinili je z mučení a ohrožování dětí. Kauce byla stanovena na devět milionů dolarů. Uvedla to agentura DPA s odvoláním na tiskovou zprávu šerifa města Riverside.

Uvnitř domu údajně čekala policisty scéna jako z hororu. "Našli jsme tam několik dětí upoutaných na lůžka řetězy s visacími zámky. Lůžka stála v tmavých a zapáchajících místnostech. Rodiče na místě nedokázali logicky vysvětlit, proč své děti takhle uvěznili," uvedla policie.

"Policejní příslušníci nalezli uvnitř domu dvanáct obětí, které považovali za děti, ale šokovalo je, když zjistili, že sedm z nich už jsou ve skutečnosti dospělí ve věku od 18 do 29 let. Všechny oběti vypadaly podvyživené a byly velmi špinavé," konstatovala policie.

Sourozence ve věku od dvou do 29 let policisté odvezli do zdravotního střediska a do nemocnice, kde je začali léčit.

Podle kalifornských záznamů vystupoval David Turpin jako ředitel soukromé mateřské školy Sandcastle Day School, která se nacházela v jeho domě v Perris a fungovala údajně od 21. března 2011 do roku 2012. Turpinovi ale už v roce 2011 vyhlásili úpadek. Podle soudních záznamů měli dluhy ve výši 100 tisíc dolarů až půl milionu, uvedl americký deník New York Times. Turpin v té době pracoval jako inženýr a podle úpdajů zveřejněných časopisem Times vydělával až 140 tisíc dolarů ročně. Louise Turpinová byla údajně producentkou.

Sousedé Turpinových podle svého vyjádření pro televizi NBC Los Angeles sice věděli, že rodina má hodně dětí, ale nebyli si jistí, kolik, protože "děti moc často nevycházely".

Konkurzní právník Turpinových Ivan Trahan v telefonním rozhovoru prohlásil, že rodiče o svých 12 dětech sice často mluvili, ale žádné z dětí prý nikdy nebylo v jeho advokátní kanceláři. "O svých dětech mluvili oba manželé vždy velmi hezky. Vzpomínám si na ně jako na velmi pěkný pár. Je to šok," uzavřel Trahan.