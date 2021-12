Proslavila ji nejen krása a podmanivý hlas, které jí zajistily kariéru hvězdy stříbrného plátna – ale také její odmítavý postoj k nacismu, který se rozvinul v její rodné zemi ve chvíli, kdy se jí za mořem, v Hollywoodu, rozjížděla záviděníhodná kariéra. „Hitler je idiot,“ řekla dokonce v jednom rozhovoru. A později v autobiografii napsala, že nacistický vůdce byl jediným mužem, kterého v životě opravdu nenáviděla.

Modrý anděl

Marlene byla už od malička ambiciózní. „Rodiče jí zapsali do soukromé školy, ve dvanácti mluvila plynně francouzsky a anglicky,“ píše encyklopedie Britannica.

Talentovaná dívka se vrhla nejdříve na hudbu – pilně cvičila, aby se stala koncertní houslistkou. Jenže pak plány změnila. „Když jako dospívající objevila tehdejší berlínský noční život, dění v kabaretech ji okouzlilo natolik, že se rozhodla, že kariéra profesionální houslistky se jí zdá příliš nudná. Začala předstírat, že si poranila zápěstí, a že kvůli zranění si na živobytí musí vydělávat jako modelka a příležitostná herečka,“ zmiňuje encyklopedie Britannica.

V jednadvaceti letech matka Marlene, ze které vyrostla okouzlující žena, zapsala do divadelní školy. Tam se o dva roky později uskutečnilo osudové setkání, které jí změnilo život. Zamiloval se do ní totiž jistý Rudolf Sieber, pomocný režisér pracující v německých filmových studiích UFA. A díky jejich vztahu se Marlene dostala na filmová natáčení. Od nepatrných roliček přešla k hlavním postavám. Byl to právě film, který Marlene otevřel cestu ke slávě, byť působila i jako kabaretní umělkyně. Její životní šance přišla v roce 1929. Tehdy získala roli v jednom z prvních německých zvukových filmů Modrý anděl. Jako hlavní postava, zpěvačka Lola-Lola, se nejenže zapsala do srdcí německého publika, navíc jí díky ní nabídla smlouvu americká společnost Paramount Pictures a blonďaté německé krásce se tak otevřely dveře do Hollywoodu.

Zrádkyně či patriotka?

V Hollywoodu se Marlene Dietrich rychle stala hvězdou první třídy. „S režisérem Modrého anděla, Josephem von Sternbergem, natočila ve 30. letech v Americe šest dalších filmů, například Šanghajský expres,“ zmiňuje oficiální web organizace UNHCR.

Rychle získala také status módní ikony. To by samo o sobě nebylo tak překvapivé, protože hollywoodské herečky tak nějak přirozeně začaly se vzrůstající oblibou filmů také udávat tón v módě. Jenže Marlene byla velmi specifická, často nosila kalhoty a další kousky, v té době vyhrazené jen pro muže. A díky tomu změnila pro příští léta oblékání žen. „Postavy hollywoodských hvězd měly v éře stříbrného plátna značný vliv na reformu oblékání. Marlene Dietrichová si byla tuze dobře vědoma poutavě protismyslné sexuální přitažlivosti, které jí dodávalo mužské oblečení,“ píše NJ Stevensonová v knize Kronika módy.

Jenže ve 30. letech Marlene zažila nejen obří osobní úspěch. V její rodné zemi se radikálně změnil politický režim a k moci se dostal Adolf Hitler. Ten si byl vědom hereččiny popularity a proto toužil po jejím návratu do Německa, kde by dobře posloužila propagandě. „Jenže Marlene byla odpůrkyní nacismu. Hitlerovu osobní žádost odmítla a požádala o americké občanství. Německý tisk ji okamžitě nazval zrádkyní,“ zmiňuje web UNHCR. Její filmy byly ve Třetí říši zakázány.

Herečka nacistům ovšem vsadila protiúder. A ukázalo se, že je pro ně tvrdým soupeřem. Nejenže veřejně podporovala další uprchlíky před Hitlerovým režimem a zasazovala se, aby získali tito lidé americké občanství stejně jako ona. Stala se rovněž výraznou podporovatelkou spojeneckých jednotek. „Mezi lety 1943 a 1946 přes pět set krát osobně navštívila spojenecké vojáky,“ připomíná encyklopedie Britannica.

Modrý anděl byl pro spojenecké vojáky opravdu vítanou posilou. Marlene jim sice nepomáhala střílet, zato jim vlévala do žil odvahu pokračovat v tvrdém boji. „Vojáky navštívila na Aljašce, v Severní Africe i Evropě. Bavila je, vystupovala, ale také pomáhala v nemocnicích. Stejně tak muže provázel její hlas z vysílání rádia. Právě tento nezaměnitelný hlas a její charisma okouzlovaly vojáky, povzbuzovaly je, a tím dostávaly nepřítele do nesnází. Němci dokonce poslali Marleninu sestru do koncentračního tábora Bergen-Belsen, údajně proto, aby Marlene přestala," zmiňuje web UNHCR.

Marlene ovšem nepolevila a v podpoře spojeneckých jednotek vydržela až do konce války. Mezi americkou veřejností si tímto herečka vysloužila označení patriotka. Horší to už bylo u jejích krajanů v rodné zemi. Dokonce i léta po skončení války totiž některé skupiny obyvatel zůstaly u toho, co jim vtloukala do hlavy nacistická propaganda - a to že Marlene svým počítáním zradila vlast. „Když v roce 1960, patnáct let po skončení války, navštívila herečka Berlín, příznivci nacistických myšlenek nesli transparenty s nápisy Běž domů Marlene,“ zmiňuje encyklopedie Britannica. Slovem "domů" přitom označovali USA - herečka už podle nich více nebyla Němkou. Při stejné berlínské návštěvě Marlene rovněž bylo vyhrožováno atentátem. Vícekrát se už do rodného Berlína nepodívala.

Milenci i milenky

Ve Spojených státech ovšem Marlenina hvězda nezhasla ani po skončení války - ani poté, co éra stříbrného plátna skončila. Ještě v padesátých a počátkem šedesátých let natočila mnoho úspěšných filmů. „Rovněž zůstala u kabaretních vystoupení, poslední se odehrálo až v roce 1974,“ upozorňuje Britannica. To už byla Marlene sedmdesátnicí.

Marlene Dietrich se ovšem kromě svého umění proslavila ještě jednou věcí – skandálním soukromým životem. A to extrémně dlouhým seznamem milenců, přičemž románky měla nejen s muži, ale také se ženami. „Překvapivě tyto, v té době opravdu skandální styky, její kariéru nijak negativně nepoznamenaly, spíše jí ještě posílily," zmiňuje encyklopedie Britannica.

Počet Marleniných milenců byl opravdu impozantní, říkalo se o ní, že měla v posteli polovinu Hollywoodu. Postelí Marlene opravdu prošla řada významných herců, třeba Garry Cooper, Kirk Douglas, Humphrey Bogart, John Wayne, Anthony Quinn nebo Frank Sinatra či Marlon Brando nebo Jean Gabin. Lovila ovšem také mezi politiky – měla údajně poměr i s prezidentem Johnem Fitzgeraldem Kennedym - či spisovateli. Podle jednoho z jejích milenců, spisovatele Ernesta Hemingwaye, se ovšem Marleninu kouzlu nedalo nepodlehnout. „I kdyby neměla k dispozici nic víc, než svůj hlas – i tím by dokázala zlomit člověku srdce,“ řekl. Ze žen pak Marlene údajně měla poměr třeba s Judy Garland.

Ostře střežená rakev

Marlene Dietrichová zemřela jako devadesátiletá v roce 1992 v Paříži. Přesto, že od druhé světové války už tehdy uplynulo pomalu půlstoletí, její odvaha postavit se nacismu z dané doby byla znatelná i na jejím pohřbu. Z toho se totiž stala kontroverzní událost.

Marlene nejdříve ještě za života prohlašovala, že nechce, aby byla pohřbena v Berlíně. Došlo k tomu právě po její zmíněné berlínské návštěvě v roce 1960, kdy zažila od krajanů tak nemilé přivítání. Jenže po pádu Berlínské zdi v roce 1989 Marlene názor změnila a tři roky před smrtí požádala příbuzné, aby její ostatky byly uloženy po boku její matky právě v německém hlavním městě.

Tajemství posledního dopisu Marie Stuartovny: Před smrtí plakala, psaní uzamkla

Její rozhodnutí nakonec z pohřbu slavné filmové hvězdy udělalo událost, při níž museli být na značkách policisté. „Několik tisíc Berlíňanů obklopilo hřbitov, aby uctilo zesnulou umělkyni. Miliony dalších Němců sledovaly pohřeb v televizi. Vše se ovšem dělo za přísných bezpečnostních opatření, jelikož město i po letech zůstalo rozdělené v názoru, zda je Marlene patriotkou nebo zrádkyní," referoval o pohřbu v roce 1992 list The Washington Post.

Oním táborem "zrádkyně" byli zejména příslušníci různých neonacistických uskupení. „Policisté měli obavu, že by mohly tyto skupiny spáchat útok na rakev, takže když byla nakládána na letišti Tegel do černého Cadillacu, auto bylo obestavěno obřími náklaďáky," uvedl list The Washington Post. Žádný útok se nakonec naštěstí nekonal, ovšem část berlínských novin přinesla kritické úvodníky mluvící o Marlenině válečné zradě. Podle lidí, kteří podobné řeči o slavné umělkyni a bojovnici proti nacismu odsoudili, to ovšem jen ukázalo, jak silnou protivnicí pro Hitlera krásná herečka byla.