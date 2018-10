Marocká loď zahájila palbu na člun s migranty. Zranila jednoho chlapce

Šestnáctiletý chlapec utrpěl zranění ramene poté, co příslušníci marockého námořnictva zahájili palbu na člun s migranty. Na palubě plavidla mířícího do Evropy se nacházelo asi padesát uprchlíků. S odkazem na středeční sdělení nejmenovaného příslušníka marocké armády o tom informovala agentura AP.

K incidentu došlo při pobřeží Atlantského oceánu nedaleko severomarockého přístavního města Larache, jež leží přibližně 90 kilometrů jižně od Tangeru.

„V úterý večer začali příslušníci marockých námořnických sil střílet na „podezřelý člun“, který odmítal zastavit a podnikl nepřátelský manévr,“ citovala agentura AP nejmenovaného představitele námořnictva. Podle tohoto zdroje byl při střelbě lehce zraněn šestnáctiletý Maročan, který byl následně převezen do nemocnice.

Není to přitom poprvé, co marocká loď střílela po plavidlu s migranty. K podobnému incidentu došlo i na konci září poté, co rychlý člun řízený španělským občanem neuposlechl opakovaných výzev posádky lodi marockého námořnictva. Ta následně zahájila palbu, při které podle agentury AP zemřela dvacetiletá Maročanka a další čtyři migranti byli zraněni.

Nelegální přechod hranic do EU

Marocké úřady tvrdí, že od začátku letošního roku zabránily přibližně 54 tisícům pokusů o nelegální přechod hranic do Evropské unie, kterých se zúčastnilo na sedm tisíc Maročanů. Ve snaze zabránit těmto přechodům nainstalovaly zábrany na přístupech k městům na severním pobřeží a zároveň zde posílily kontrolu.

Na pobřeží leží mimo jiné i Ceuta, nechvalně proslulá španělská enkláva v severní Africe, kam se pravidelně snaží proniknout stovky migrantů. Celkem se letos do Evropy dostalo na sto tisíc migrantů. Více než 1700 jich na cestě zahynulo nebo se stále pohřešují ve Středomoří.