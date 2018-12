Maroko je bránou do Afriky, prohlásil Babiš. Chce prohloubit obchodní spolupráci

Český premiér Andrej Babiš v úterý při oficiální návštěvě Maroka prohlásil, že vidí velký obchodní potenciál mezi Českem a severoafrickým královstvím. A to nejen v automobilovém, ale i leteckém a textilním průmyslu. Česká strana zároveň s Marokem podepsala dohodu o hospodářské spolupráci.

„Maroko je největší výrobce aut na africkém kontinentu. Dovážíme z něj renaulty a dacie. Je prostor pro české firmy stát se subdodavateli marockého výrobce,“ uvedl Babiš podle serveru České noviny po jednání s marockým premiérem Saadaddínem Usmáním.

Podle Babiše Česko v současnosti vyváží do Maroka ročně 2400 škodovek. „S novými typy máme ambice se brzy dostat na čtyři tisíce,“ prohlásil český premiér.

S marockým premiérem @ElOtmaniSaad jednal @AndrejBabis o posílení obchodní spolupráce například v automobilovém, leteckém a obranném průmyslu či zemědělství. Mluvili také o migraci, přes Maroko vede jedna z nejvytíženějších migračních tras. pic.twitter.com/gBEkl24rjY — Úřad vlády ČR (@strakovka) 4. prosince 2018

Jak upozornily České noviny, Babiš v úterý Marocké království opakovaně označil za bránu do dalších afrických zemí. Česká republika má přitom již od roku 2007 s Marokem obchodní přebytek. Podle údajů ministerstva zahraničí v roce 2007 do země vyvezla zboží za 280,5 milionů dolarů (6,4 miliardy korun), opačným směrem putovala produkce za 161 milionů dolarů (3,7 miliardy korun).

Spolu s českým premiérem do Maroka zavítaly i čtyři desítky zástupců českých firem. Součástí delegace je rovněž ministryně průmyslu Marta Nováková (za ANO), která v úterý podepsala vzájemnou hospodářskou dohodu. Ta mimo jiné počítá se vznikem smíšené česko-marocké komory. Podle Novákové by se spolupráce obou zemí měla týkat nejen automobilového, ale i leteckého a textilního průmyslu.

Investice českých firem

„Marockou stranu zajímají primárně investice českých firem na marockém trhu. Disponují třemi až pěti miliony nezaměstnaných mladých lidí, kteří mají potenciál být vhodnými pracovníky pro české investory,“ citovaly Novákovou České noviny.

V Rabatu premiér @AndrejBabis jednal o česko-marockých vztazích také s místopředsedou Komory poradců, což je horní komora Parlamentu Marockého království, Abduláhem Chalútím. pic.twitter.com/Aq6W9ervFr — Úřad vlády ČR (@strakovka) 4. prosince 2018

V Maroku Babiš jednal také o migraci. Vyjádřil přitom názor, že EU by měla mít se zeměmi severní Afriky podepsány podobné dohody o spolupráci jako s Tureckem. „Pomohlo by to zastavit příchod běženců,“ nechal se slyšet český premiér, který neopomněl zmínit ani skutečnost, že v Maroku od druhé poloviny 80. let do roku 1991 žil a pracoval v zahraničním obchodu.