Mars není rudý. Vesmírná sonda nafotila unikátní snímky

Sonda Curiosity operující na Marsu zaslala 16 unikátních snímků, které poskytují dosud neznámý pohled na naší nejbližší planetu. Fotografie ukazují, že její povrch není tak rudý, jak se zdálo. Vesmírné plavidlo provádí výzkum Marsu již pět let, jeho hlavní činností je hledání pozůstatků po možném životě na Marsu a výzkum hornin.

Snímky sonda zachytila 25. října loňského roku, Národní úřad pro letectví a kosmonautiku (NASA), kterému vesmírné plavidlo patří, je však zveřejnil až nyní. Na fotografiích je zachycené pohoří nazvané Vera Rubin Ridge pojmenované po americké astronautce.

Video: Report z Marsu

Díky tomu, že na Marsu nejsou plyny v atmosféře tak husté jako na Zemi, je 80 kilometrů vzdálené pohoří dobře vidět. Kráter na snímcích je starý více než 3,5 miliardy let. V průměru dosahuje 154 kilometrů, což je přibližně vzdálenost z Prahy do Českých Budějovic.

„Ačkoliv projekt Curiosity trvá již pět let, je to poprvé, co vidíme jeho výsledky,“ uvedl vědec NASA Ashwin Vasavada.

Curiosity přistála za menším kopcem v kráteru nazvaném Gale před pěti lety. Aby se z kráteru vyšplhala, musela urazit přes 300 výškových metrů. Podél jeho okraje pak podnikla 18 kilometrů dlouhou cestu.

Hlavním cílem mise je pátrat po životě, který mohl na Marsu existovat. V kráteru totiž zřejmě kdysi existovalo jezero, ve kterém mohl být život. Dalším úkolem sondy je zkoumat místní horniny. Vzorky z povrchu doluje vrtáky, které drží pomocí robotické ruky. Vrtací práce však byly v prosinci 2016 přerušeny kvůli problémům s motorem vrtačky.