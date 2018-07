Mars skrývá obrovské podzemní jezero a možná i život, uvedli vědci

Kdy se to zastaví? A zastaví se to vůbec? Průměrná cena nových prodaných bytů v hlavním městě pořád stoupá. V prvním pololetí meziročně vzrostla o 24 procent na 94 tisíc korun za metr čtvereční, oproti konci prvního čtvrtletí je to nárůst o 6,2 procenta. S rostoucí cestou celkem logicky klesá prodej bytů v Praze - meziročně se snížil o 3,5 procenta na 2750.