Martin Schulz skončil v čele německé sociální demokracie

Bývalý šéf Evropského parlamentu se rozhodl rezignovat počátkem února v závěru koaličních rozhovorů s konzervativní unií CDU/CSU kancléřky Angely Merkelové. Svůj post chtěl opustit zkraje března, nakonec však odstoupil už dnes na tiskové konferenci v Berlíně.

Dvaašedesátiletý Martin Schulz na úterním setkání s novináři připustil, že necelý rok, který strávil v čele sociálních demokratů, byl dost neklidný.

Jeho lednová nominace na funkci šéfa strany, stvrzená na březnovém sjezdu 100 procenty hlasů, vyvolala novou vlnu zájmu o členství v SPD. Strana se v preferencích rychle vyrovnala CDU/CSU.

Trojí zemské volby, v nichž sociální demokraté s CDU prohráli, ale znamenala vystřízlivění. Vrcholem byly zářijové volby do parlamentu, v nichž SPD zažila historickou porážku.

Schulz chtěl rezignovat po skončení sociálnědemokratického referenda o koaliční smlouvě, jehož výsledky se veřejnost dozví 4. března. Dnešní tisková konference v Berlíně však ukázala, že se nakonec rozhodl svůj krok uspíšit.

„Odcházím z tohoto úřadu bez hořkosti a zášti,“ oznámil a dodal, že „SPD potřebuje osobní a programovou obnovu“.

Do funkce navrhl Schulz sedmačtyřicetiletou šéfku poslanců SPD Andreu Nahlesovou, kterou podpořilo i vedení strany. Do čela strany by ji měl zvolit mimořádný dubnový sjezd.

Jisté to ovšem není, protože podle některých poslanců takový postup neodpovídá stanovám. Nahlesová totiž dosud nebyla místopředsedkyní SPD. Až do sjezdu, který se uskuteční 22. dubna ve Wiesbadenu, bude zřejmě úřadujícím předsedou hamburský primátor Olaf Scholz.

Nahlesová bude mít na dubnovém sjezdu minimálně jednu vyzyvatelku, a tou je starostka severoněmeckého Flensburgu Simone Langeová.