V 93 letech zemřela britská módní návrhářka Mary Quantová. Její jméno je spojeno především s minisukněmi, které její zásluhou natrvalo pronikly do dámských šatníků.

Ve 93 letech zemřela britská módní návrhářka Mary Quantová | Foto: Profimedia

Třiadevadesátiletá britská návrhářka Mary Quantová zemřela podle prohlášení její rodiny ve čtvrtek ráno ve svém domě v Surrey. Quantová byla za své zásluhy v oblasti módy povýšena do šlechtického stavu, pyšnila se titulem Dáma. „Byla jednou ze světově nejuznávanějších módních návrhářů dvacátého století,“ uvedli její příbuzní.

Zemřela ikonická módní návrhářka Vivienne Westwoodová. Bylo jí 81 let

Svými kreacemi Quantová definovala módu 60. let minulého století. I díky ní do ženských šatníků na celém světě pronikl jeden zásadní módní kousek, který mimochodem v předchozích letech zažil velký návrat.

„Je oceňovaná za popularizaci minisukní, které pomohly definovat éru šedesátých let,“ doplňuje BBC.

Byť Quantová nebyla jediným módním návrhářem, který v dané době vytvářel minisukně, právě ona je považována za ‚matku‘ tohoto kusu oblečení. „Anglie se vzpamatovávala z poválečného strádání, když v roce 1955 otevřela Quantová a její aristokratický přítel Alexander Plunket Greene, oba 21letí a čerství absolventi, butik s názvem Bazaar na londýnské King’s Road v srdci Chelsea. Quantová zde prodávala oblečení, jaké nosila ona sama a její bohémští přátelé - krátké sukně, podkolenky a punčocháče, veselé šperky a barety ve všech barvách,“ připomíná list The New York Times.

Zemřel Paco Rabanne. Španělskému módnímu návrháři bylo 88 let

Její návrhy byly odvážné a odrážely tehdejší mladou generaci výstižněji, než návrhy z pařížských ateliérů. „Do deseti let bylo její jméno globální značkou známou po celém světě,“ konstatuje list The New York Times.

Módní ikona

Známé byly nejen oděvy, které Quantová prodávala. Ona sama byla se svým stylem - a ikonickým krátkým účesem - módní ikonou. „Odpočívejte v pokoji, Dámo Mary Quantová. Lídryně v oblasti módy a také ženského podnikání - vizionářka, která byla mnohem více, než jen ženou se skvělým účesem,“ složila Quantové poklonu po zprávě o její smrti bývalá šéfredaktorka britské mutace nejprestižnějšího módního magazínu na světě Vogue Alexandra Shulmanová.

Společnost nesoucí její jméno opustila Quantová počátkem milénia. V roce 2015 získala za zásluhy v oblasti módy titul Dáma.