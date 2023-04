Minisukně, barevné punčochy, kopretina. Do historie módy se tyto tři věci nesmazatelně zapsaly díky britské módní návrhářce Mary Quantové. Ta definovala módu šedesátých let nejen svými kreacemi, ale i osobním stylem - všechny své modely totiž nejdříve testovala na sobě, proslavil ji také ikonický krátký účes. Quantová se na módní Olymp vypracovala díky odvaze, do jejího butiku chodila i sestra britské královny. Legendární návrhářka ve čtvrtek zemřela ve věku 93 let.

V 93 letech zemřela britská módní návrhářka Mary Quantová. | Foto: Profimedia

„Snobství vyšlo z módy. V našich obchodech uvidíte, jak se vévodkyně přetahuje s písařkou o ty samé šaty,“ prohlásila jednou britská módní návrhářka Mary Quantová, známá také jako matka minisukně. Ikona, která ve čtvrtek zemřela v 93 letech, ovlivnila módu 60. let minulého století jako málokdo.

Vystudovaná učitelka výtvarné výchovy se svým nastávajícím otevřela ještě v roce 1955 v Londýně butik, který přitahoval movitou londýnskou mládež jako vosy na med. Se svými kreacemi se přesně trefila do nálady, která tehdy panovala mezi mladými - bouřili se proti konzervativnímu a upjatému oblečení svých rodičů, módnímu diktátu elegantní Paříže. A Quantová jim nabídla alternativu v podobě povážlivě krátkých střihů, zářivých barev a inovativních látek. Její butik připomínal spíše bar či hudební kavárnu.

Nejdříve ke Quantové mířila zejména smetánka, která si mohla dovolit její poměrně drahé modely. Když se pak v 60. letech proměnila její tvorba v globální značku známou po celém světě, nabídla oblečení speciálně určené dospívajícím, kteří do té doby, pokud se nechtěli oblékat jako jejich rodiče, museli podobný sortiment složitě hledat v malých nezávislých buticích. Logem Mary Quantové se stala kopretina - dávala ji třeba i na podrážky bot, díky čemuž za sebou nechávali nositelé květinové stopy.

Quantová inspirovala nejen svými výtvory. To, co navrhla, i sama nosila, stejně tak pobláznila mladé ženy svým krátkým účesem. Díky blízké spolupráci s ikonickou modelkou Twiggy způsobila módní revoluci.

Butik, do kterého chodí i princezna

Mary Quantová se narodila v roce 1930 a už jako dívka toužila proniknout do světa módy. Její rodiče, potomci horníků, kteří jako vůbec první ve svých rodinách získali univerzitní vzdělání, však chtěli, aby jejich děti měly spíše konvenční kariéru. „Její rodiče - učitelé - trvali na tom, aby vystudovala na londýnské Goldsmithově univerzitě učitelství výtvarné výchovy,“ připomíná kniha Kronika módy od N. J. Stevensonové.

Právě na univerzitě zažila Quantová osudové setkání. Seznámila se zde se svým budoucím manželem Alexanderem Plunkettem Greenem. Mladík z rodiny se šlechtickým titulem uvedl svou dívku do jí do té doby neznámého světa. Seznámil ji totiž s bohémským prostředím své rodné londýnské čtvrti Chelsea. Tehdejší mladá smetánka z Chelsea žila nekonvenčním životem, který se Quantové okamžitě zalíbil.

I její snoubenec, krasavec s modrou krví, byl výstředním a zajímavým člověkem. „Byl to excentrik s dobrým původem, který při vzácných příležitostech, kdy se objevil na vyučování, nosil matčino zlaté hedvábné pyžamo,“ popisuje manžela Quantové list The New York Times.

Krátce po škole se Quantová s Plunkettem Greenem a jejich společným přítelem Archiem McNairem rozhodli otevřít butik na londýnské King's Road. Dostal název Bazaar. „Tento průkopnický obchod s nádhernými výlohami, vysokým obratem konfekčního zboží a zajímavou atmosférou navštěvovala vybraná společenská směs, kterou tam lákaly pohodlné šaty jednoduchých tvarů z inovativních látek,“ uvádí kniha …ismy - Jak chápat módu od Mairi Mackenzieové.

Butik Bazaar lákal svou nabídkou a atmosférou bohémské spisovatele, studenty, malíře, kteří se bouřili proti tomu, co vyznávali jejich rodiče - včetně upjaté módy z Paříže. Quantová, její snoubenec a kamarád jim dokázali poskytnout nejen výrobek, po jakém toužili, ale také lákavé prostředí. V butiku hrála moderní hudba a do jisté míry připomínal spíše klub, než obchod s oblečením. Později si sem chodila posedět dokonce sestra britské královny Alžběty II. - princezna Margaret se svým manželem Anthonym, kteří oba byli duší rebelové a měli rádi vše nekonvenční.

Šaty jí lidé rvali z rukou

Doba, ve které Quantová spoluzakládala butik Bazaar, byla její odvaze opravdu nakloněná. Mladí lidé v poválečné Evropě už nechtěli vypadat stejně jako jejich rodiče. Toužili po vlastním stylu. Klasické a upjaté diorovské či chanelovské siluety se sukněmi pod kolena mladým dívkám nevyhovovaly.

„Mladé ženy daných let se odvracely od korzetových střihů svých matek - diorovského střihu, který dominoval od roku 1947. Pohrdaly uniformou establishmentu - lakovanými přilbami vlasů, dvojdílnými kostýmky nošenými s podpatky a ladícími doplňky - tedy modelem typickým pro třicetileté ženy a ne pro mladé dívky, jakou byla i Quantová,“ vysvětluje list The New York Times.

Quantová, která zpočátku v butiku Bazaar působila jako nákupčí, proto pro po novinkách dychtivé zákazníky sháněla věci zcela odlišné. „Zásobovala obchod tím, co nazývala "bujabézou šatstva a doplňků", a celek inzerovala svými novátorskými výkladními skříněmi, v nichž používala figuríny s velmi štíhlým tělem, vysedlými lícními kostmi a mikádem sahajícím po bradu,“ uvádí kniha Kronika módy.

I ona sama se svým nekonvenčním osobním stylem přitom sloužila jako inspirace. Brzy jí došlo, že chce také navrhovat vlastní modely. Testovala je sama na sobě. „Chodila oblečená do svých typických hravých modelů a bot, s obrovskýma silně nalíčenýma očima, bledým obličejem posetým falešnými pihami a výrazným účesem bob nebo mikádo,“ nastiňují The New York Times.

Její modely charakteristické výraznými barvami a krátkými střihy šly na dračku. „Někdy jí je ženy vytrhávaly z rukou už když je nesla do butiku,“ doplňuje list.

Dva roky po otevření Bazaaru se Quantová provdala za svého snoubence, s nímž žila až do jeho předčasné smrti v roce 1990, a otevřela druhou pobočku jejich obchodu. Na otevření si na sebe oblékla bláznivé pyžamo, svůj vlastní návrh, o němž psal i módní magazín Harpers Bazaar. A také se stala ideálem dívky 60. let - společně s legendární modelkou Twiggy, kterou oblékala.

Matka minisukně

Nejvíce se ovšem Quantová do dějin zapsala jako matka minisukně - byť autorství tohoto kousku oděvu je dodnes sporné, stejně tak se přiřazuje Britovi Johnu Batesovi a Francouzovi André Courrègesovi, s nimiž o titul "vynálezce" minisukně Quantová léta soupeřila. „Ani já, ani Courrèges jsme nevymysleli minisukni. Udělala to ulice,“ přiznala ovšem později.

Délka sukní se postupně zkracovala už předtím, než Quantová uchvátila módní svět. Právě ona ale ty nejkratší nejvíce proslavila a i proto je nazývána matkou tohoto oděvu. A také mu dala název - podle svého oblíbeného auta Mini. „Dělala jsem jednoduché, mladistvé šaty, ve kterých se ženy mohly hýbat, běhat v nich a skákat. Zkracovala jsem je tak, jak si přály zákaznice. Sama jsem je nosila velmi krátké, ale zákaznice mi říkaly: Kratší, kratší,“ připomíná slova Quantové článek BBC.

Jak uvádí kniha Móda století od Françoise Baudota, díky snaze Quantové minisukně postupně ovládly celou Evropu. „A z Londýna se stala módní Mekka pro dospívající mládež,“ stojí v publikaci.

Mimochodem, Quantová za svoje zásluhy v oblasti módy v roce 1966 převzala od samotné Alžběty II. Řád britského impéria. „I na tuto příležitost si oblékla minisukni,“ podotýká list The Guardian.

Kromě minisukně ale Quantová pozměnila módní svět i dalšími novinkami. „Právě ona proslavila punčochy, zejména v zářivých barvách. Sice je nevynalezla, ale vliv, který měla na odívání, způsobil, že se dostaly do módy. Její prací byly také kabátky z PVC,“ připomíná list The Guardian.

Jak dodává BBC, Quantová vůbec hodně pracovala s novými syntetickými materiály a propagovala masovou výrobu oděvů.

Ikonická kopretina

V 60. letech už bylo její jméno globální značkou, neboť v roce 1963 uzavřela dohodu s koncernem a její oblečení se stalo masovou záležitostí. Jako logo si zvolila květinu. „Kopretiny dávala na množství výrobků, například na make-upy, punčochy nebo boty,“ zmiňuje kniha ismy - Jak chápat módu.

Tón pak se svou značkou udávala ještě dalších několik desetiletí. „V sedmdesátých letech ale od návrhů oděvů postupně ustoupila a věnovala se spíše designu bytových doplňků a své vlastní řadě kosmetiky,“ píše BBC.

V roce 1988 pak navrhla limitovanou edici vzhledu auta Mini, které ji kdysi inspirovalo svým názvem při tvorbě minisukně. Ze své firmy odešla po sporech v roce 2000, následně značku koupila japonská společnost. Existuje dosud.

V 93 letech zemřela britská módní návrhářka Mary QuantováZdroj: Profimedia

Od roku 2015 se Quantová za své zásluhy mohla pyšnit šlechtickým titulem dáma. „Často jsem cítila, můj Bože, jak úžasný život jsem měla a že mám velké štěstí. Říkala jsem si, že jsem šťastná žena - jak jsem jen dokázala prožít tolik zábavy,“ pochvalovala si návrhářka v pokročilejším věku.