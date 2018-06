Masakr 34 tisíc Židů: bývalým nacistům hrozí soud

Je jim už hodně přes devadesát. Přesto by mohli skončit za mřížemi. Tři někdejší příslušníci nacistických jednotek jsou podezřelí, že se roku 1941 u Kyjeva účastnili masové vraždy tisíců židovských obyvatel Ukrajiny.

NEPROMLČENÝ ZLOČIN. Na možné vrahy z Babího Jaru upozornilo americké Centrum Simona Wiesenthala. Tatáž instituce nyní přiměla Finsko, aby vyšetřilo podíl finských dobrovolníků v řadách wehrmachtu na masových vraždách ukrajinských Židů.Foto: ČTK/AP

Masakr v Babím Jaru patří k nejhrůznějším okamžikům Velké vlastenecké války. Dokonce je považován za největší hromadnou vraždu v dějinách. V Německu teď čelí vyšetřování a zřejmě i soudu trojice skoro sto let starých členů „komanda smrti“ Einsatzgruppe C, jež akci provedlo.

TVÁŘÍ K ZEMI

Cílená likvidace ukrajinských Židů probíhala ve dnech 29. a 30. září 1941. Dějištěm se stala rokle Babyn Jar, vzdálená asi tři kilometry od Kyjeva. Muži, ženy a děti byli na místě rozděleni do skupin, vysvlečeni do naha, načež si museli lehnout tváří k zemi na dno rokle a nacisté je jednoho po druhém stříleli do zad. Ti, kteří přišli na řadu později, se museli položit na mrtvoly s vědomím, že za chvíli zemřou. Akci, při níž bylo zavražděno téměř 34 000 Židů, naplánoval vrchní velitel SS a policie na Ukrajině Friedrich Jeckeln.

Losangeleské Centrum Simona Wiesenthala, které se zabývá dokumentací válečných zločinů, prozkoumalo v roce 2014 osudy více než tisíce příslušníků pohotovostních jednotek SS Einsatzgruppen a zjistilo, že někteří z nich nejspíše ještě žijí, mezi nimi i účastníci masakru v Babím Jaru.

Centrála německého úřadu pro objasňování nacistických zločinů v jihoněmeckém Ludwigsburgu poblíž Stuttgartu (největší vyšetřovací orgán svého druhu na světě) se na popud centra začala zajímat o tři starce v pokročilém věku, u nichž existuje podezření, že se na vraždění podíleli.

Vyšetřováni jsou Wilhelm Karl Friedrich Hoffmeister (95), Kurt Gosdek (94) a Herbert Wahler (96).

Hoffmeister tvrdí, že sloužil v jiné jednotce a zabíjení se neúčastnil. Centrum v Ludwigsburgu však prohlašuje, že má dostatek důkazů k tomu, aby byl Hoffmeister obviněn z napomáhání k masové vraždě.

Zástupce centrály Efraim Zuroff zároveň nepřímo obvinil německé úřady, že vyšetřování záměrně zdržely. „Není přesně jasné, proč jim to trvalo tak dlouho,“ cituje jeho slova agentura AP.

VĚČNÉ ODDALOVÁNÍ

Řada předchozích pokusů dostat do vězení bývalé nacisty podílející se na válečných zločinech skončila v Německu patovou situací – odsouzení často ani nenastoupili trest.

V červenci 2015 poslal soud v Lüneburgu na čtyři roky za mříže někdejšího dozorce z Osvětimi Oskara Gröninga. Ten však letos v březnu v 96 letech zemřel, aniž by vkročil do cely. Nástup trestu do poslední chvíle odkládal pomocí odvolání a žádostí o milost.