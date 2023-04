Dne 9. dubna 1948 provedly ozbrojené sionistické oddíly Irgun a Lechi západně od Jeruzaléma operaci, jejímž cílem bylo obsadit vesnici Dejr Jásin nacházející se na strategicky důležitém návrší západně od Jeruzaléma. Oddíly ale narazily na tvrdý odpor a operace se změnila v bitvu, po níž zůstaly stovky zabitých. A spor trvající desítky let.

„Bitva o dobytí Dejr Jásinu během izraelské války za nezávislost v roce 1948 zůstává jedním z nejnechvalněji proslulých, ale také nejvíce nepochopených incidentů v historii Izraele,“ uvádí Mitchell Bard na stránkách Jewish Virtual Library. Co se vlastně v onen dubnový den před 75 lety stalo? A proč k tomu došlo?

Historie nepřátelství

Poté, co se v 1. světové válce zhroutila Osmanská říše, svěřila tehdejší Společnost národů v roce 1919 na Pařížské mírové konferenci Palestinu Velké Británii jako její mandátní území. Vznikl tak Britský mandát Palestina, známý také jako Mandát pro Palestinu. Ani Britům se však nepodařilo zabránit neustálému růstu napětí a otevřeného nepřátelství mezi Židy a Araby.

Za druhé světové války vznikly v této oblasti četné podzemní židovské vojenské organizace bojující proti nacistickému Německu, což je v té době postavilo po bok Britům, s nimiž měli společného nepřítele.

Po skončení války se však tyto organizace upnuly k cíli vytvoření samostatného státu Izrael a obrátily se proti britským jednotkám. Židé Británii vyčítali, že nedodržuje závazky a že na svém mandátním území straní Arabům. Po sérii židovských ozbrojených útoků, jako bylo třeba vyhození do vzduchu 11 mostů spojujících Palestinu s Emirátem Zajordánsko a se sousedními zeměmi Libanon, Sýrie a Egypt, se Británie v roce 1947 svého mandátu v Palestině vzdala.

Nově vytvořená Organizace spojených národů přijala v listopadu 1947 na svém Valném shromáždění plán na rozdělení Palestiny, podle nějž se území mělo rozdělit na arabský a židovský stát. Tel Aviv, v němž tou dobou žilo 230 tisíc obyvatel, měl připadnout židovskému státu, naopak Jaffu, kde v roce 1945 žilo 101 580 obyvatel, měl získat arabský stát. Jeruzalém měl zůstat mezinárodním městem. Židé s plánem souhlasili, ale Liga arabských států a Vysoká arabská komise jej dne 30. listopadu 1947 celý rezolutně odmítly.

Vzápětí se rozpoutal teror. Den po přijetí rezoluce OSN zabili palestinští Arabové ve třech incidentech celkem sedm Židů. Dne 11. prosince 1947 dosáhlo vzájemné násilí takové míry, že jeruzalémský korespondent časopisu The Times napočítal jen během tohoto dne kolem 130 zabitých, z toho 70 Židů a 50 Arabů. Zbytek tvořilo několik britských vojáků a jeden britský policista.

Občanská válka mezi Židy a Araby se rychle přenesla také do Jeruzaléma, v jehož historické části (Starém Městě) žilo kolem 2,5 tisíce Židů.

Ti se nyní stali obětí pětiměsíční arabské blokády, protože arabské jednotky obsadily strategické vesnice v Judských horách, rozmístěné nad dálnicí spojující Tel Aviv s Jeruzalémem. Tím dostaly pod kontrolu jedinou zásobovací trasu města a začaly ostřelovat židovské konvoje s potravinami, které se snažily dostat do Jeruzaléma. Ve městě nastala zásobovací nouze.

V dubnu už byl nedostatek potravin podle Mitchella Barda kritický. Hlavní židovská podzemní vojenská organizace Hagana se proto rozhodla spustit operaci Nachšon, jejímž cílem bylo vytlačit Araby ze strategických návrší i ze sousedních arabských vesnic, a znovu tak ovládnout přístupový koridor do Jeruzaléma.

Zahájení útoku na Dejr Jásin

Jednou takovou vesnicí byla i Dejr Jásin, nacházející se asi půldruhého kilometru západně od předměstí Jeruzaléma v blízkosti čtvrti Giv'at Ša'ul. Tato vesnice se rozkládala na zhruba 800 metrů vysokém kopci, odkud byl široký výhled do okolí, v čemž spočíval její hlavní strategický význam.

K útoku na Dejr Jásin došlo 9. dubna 1948 ráno, namísto Hagany jej však provedly další židovské vojenské skupiny Irgun a Lechi, které se už na tento útok připravovaly dřív. Do akce nasadily celkem 110 až 120 mužů.

Vrchní velitel organizace Hagana David Šaltiel jim v jejich iniciativě nebránil, jen je předem varoval: „Nemám žádné námitky proti tomu, abyste tuto operaci provedli, ovšem za předpokladu, že dokážete vesnici udržet. Pokud byste toho nebyli schopni, vyvarujte se jejího vyhazování do vzduchu, protože to by vedlo jen k tomu, že ji její obyvatelé opustí a její ruiny a opuštěné domy pak obsadí cizí síly… Takové převzetí vesnice by narušilo náš obecný plán.“

Samotné zahájení útoku je dodnes předmětem sporu. Podle velitele Irgunu Menachema Begina přijeli Izraelci ještě před útokem k vesnici s malým otevřeným náklaďákem, na jehož korbě byl připevněný amplion, a vysílali varování civilistům, aby opustili oblast. Mnozí vesničané prý tuto výzvu také vyslyšeli a z vesnice odešli.

Mordechaj Raanan s Menachemem Beginem během své návštěvy Washingtonu, D.C.Zdroj: Wikimedia Commons, autor neznámý, Jabotinsky Archive, volné dílo

Jiná svědectví naopak hovoří o tom, že k odvysílání žádné varovné výzvy nikdy nedošlo, protože zmiňovaný náklaďák sjel po cestě do příkopu, takže na místo nedorazil včas. Mitchell Bard cituje v této souvislosti výpověď jednoho z židovských bojovníků, podle nějž byl příkop zasypán tak, aby se přes něj dalo přejet, a náklaďák pak pokračoval k vesnici. „Jeden z nás pak začal do amplionu mluvit v arabštině a řekl obyvatelům, aby odložili zbraně a utekli. Nevím, jestli to slyšeli, ale vím, že tyto výzvy neměly naprosto žádný účinek.“

Střelba a granáty

Ať tak či onak, kolem půl páté ráno izraelské oddíly na vesnici zaútočily. A vypuklo peklo, protože se okamžitě dostaly pod palbu. Podle pozdějších svědectví na ně stříleli jak ukrytí arabští odstřelovači, tak i spousta místních obyvatel.

„Moje jednotka zaútočila a prošla kolem první řady domů. Byl jsem jeden z prvních, kdo do vesnice vstoupil. Se mnou šlo pár dalších kluků, povzbuzovali jsme se navzájem. Najednou jsem nahoře v ulici zahlédl muže v khaki oblečení. Myslel jsem, že je to jeden z našich. Běžel jsem k němu a řekl jsem mu, ať prohledá tady ten dům, ale najednou se otočil, namířil na mě pušku a vystřelil. Byl to irácký voják. Dostal jsem ráno do nohy,“ cituje spisovatel Uri Milstein v knize „Dějiny izraelské války za nezávislost“ slova jednoho z útočících vojáků.

Zuřivá bitva trvala několik hodin, mimo jiné i proto, že bojovníci Irgunu neměli dobrý výcvik a nedokázali se během střetu organizovat, takže jednotlivé skupinky jednaly samostatně. Neměli ani žádné pokyny, co se týče případných zajatců. Na domy proto útočili tak, že do nich nejdříve hodili granát. Právě tato „metoda“ měla za následek největší počet mrtvých na arabské straně, bohužel včetně žen a dětí, na které se v některých případech zhroutily zdi jejich domů. Útočící Židé byli na druhé straně vystaveni křížové palbě z oken a zpoza budov.

Když boj skončil, měli útočníci na své straně kolem 35 mužů raněných a pět mrtvých (čtyři bojovníci Irgunu a jeden člen oddílu Lechi jménem Amos Keinan, jehož v bitevní vřavě smrtelně zranil jeden z jeho vlastních spolubojovníků).

Počty zabitých Arabů se liší podle zdroje: židovské zdroje odhadují jejich počet na 200 až 250, arabské na 110. „Paradoxně sami Židé říkají, že ze 400 obyvatel vesnice bylo zabito asi 250, zatímco arabští přeživší uvádějí pouze 110 z 1000,“ uvádí Dan Kurzman v knize „Genesis 1948“. Podle dobového vydání deníku The New York Times bylo zabito něco přes 200 Arabů, dalších 40 bylo zajato a 70 žen a dětí bylo propuštěno. Deník neoznačoval incident za masakr.

„V roce 2017 zveřejnil izraelský vědec Eliezer Tauber vyčerpávající studii obětí a zjistil, že celkem bylo zabito 101 lidí, z toho 61 v boji (24 ozbrojených bojovníků a zbytek rodinných příslušníků, kteří byli s nimi), 17 za neznámých okolností, 12, jejichž smrt je v ‚šedé zóně‘, o jejíž charakteristice lze polemizovat, a 11 z jedné rodiny pobité jedním členem Irgunu,“ konstatuje Mitchell Bard s odkazem na Tauberovu knihu „Masakr, který nikdy nebyl: Mýtus o Dejr Jásin a vytvoření problému palestinských uprchlíků“.

Po útoku

Bard také prohlašuje, že útočníci ponechali během celé akce z vesnice otevřený únikový koridor, díky čemuž více než 200 obyvatel uniklo bez zranění. Oddíl Lechi podle něj navíc evakuoval v 9:30, tedy asi pět hodin po zahájení bojů, z vesnice 40 seniorů, žen a dětí, které odvezl v nákladních autech na svou základnu, odkud byli později transportováni do východního Jeruzaléma. Další vesničané byli z obce vyvedeni kolem 14. hodiny. „Pokud by bylo záměrem zmasakrovat obyvatele, nikdo by z vesnice evakuován nebyl,“ prohlašuje Bard.

K zabíjení arabských vojáků i civilistů bez rozdílu došlo podle něj na některých místech teprve poté, co se arabští ozbrojenci uchýlili k taktice předstírat kapitulaci, a poté začít ze zálohy střílet na židovské jednotky, které se k nim přiblížily.

Také některé ze zabitých žen prý padly za oběť arabské lsti, konkrétně tomu, že se někteří Arabové zkusili převléknout za ženy. „Velitel Irgunu například uvedl, že našli muže převlečené za ženy, a proto na ty ženy, jež otálely s příchodem na shromaždiště zajatců, začali střílet,“ uvedl Bard.

Podobně zdůvodňoval střelbu další židovský bojovník, citovaný Urim Milstainem: „Židé zjistili, že arabští válečníci se převlékají za ženy, takže začali prohledávat i je. Jeden z kontrolovaných si při tom uvědomil, že byl chycen, vytáhl pistoli a židovského velitele zastřelil. Jeho přátelé, šílení hněvem, pak spustili palbu na všechny strany a pozabíjeli všechny Araby v okolí.“

Pětapadesát sirotků z vesnice Dejr Jásin bylo údajně ponecháno před hradbami Jaffy, aby se o sebe postaraly samyZdroj: Wikimedia Commons, Herwig Reidlinger, CC BY-SA 3.0

Arabové se za incident v Dejr Jásin pomstili již 13. dubna, když zaútočili na obrněný konvoj automobilů s lékaři, sestrami a pacienty směřující do židovské nemocnice Hadasa v Jeruzalémě. Při tomto útoku zabili celkem 77 Židů, včetně lékařů, sester, pacientů a ředitele nemocnice. Dalších 23 lidí bylo zraněno. „Tento masakr však vyvolal jen malou pozornost a ti, kdo tak rychle vytáhli na světlo Dejr Jásin, ho vůbec nezmiňují,“ prohlašuje Bard.

Arabský exodus

Události ve vesnici Dejr Jásin také vyvolaly paniku mezi arabským obyvatelstvem Palestiny a přispěly k exodu Arabů, jejichž strach a paniku ještě umocnila rozhlasová prohlášení jejich představitelů, že židovští ozbrojenci během útoku znásilňovali arabské ženy.

Podle Barda však představitelé palestinských Arabů lhali. Na podporu jejich tvrzení se podle něj nikdy nenašel ani jediný důkaz a naopak každý z dotazovaných vesničanů vždy popíral, že by k nějakému znásilnění ve vesnici došlo. „Stejně jako případě řady dalších tvrzení šlo jenom o záměrný propagandistický trik, který se ale nepovedl,“ píše Bard.

Jeden z propagandistů jménem Hazam Nusseibi se po po letech přiznal, že mu vůdce palestinských Arabů Husajn al-Chálidí přímo řekl, aby si tvrzení o zvěrstvech vymyslel. „Musíme to říct, aby arabské armády přišly osvobodit Palestinu od Židů,“ tvrdil prý al-Chálidí.

Po 50 letech se Nusseibi reportérům BBC svěřil, že to považuje za největší chybu, jakou Palestinci udělali. „Neuvědomili jsme si, jak naši lidé zareagují. Jakmile se dozvěděli, že v Dejr Jásin byly znásilněny ženy, začali v hrůze prchat.“

Nezávislost a invaze

Incident v Dejr Jásin nicméně obrovskou vlnu veřejného hněvu v arabském světě opravdu vyvolal, a s ní přišel i tlak na arabské vlády, aby zaútočily na nově vznikající židovský stát.

Ve snaze odvrátit tuto invazi se jak Hagana, tak většina hlavních židovských politických vůdců včetně Židovské agentury od útoku na Dejr Násin okamžitě distancovala a tehdejší předsedkyně dominantní sionistické frakce Golda Meirová (pozdější slavná izraelská premiérka) se v květnu 1948 dokonce tajně setkala se zajordánským králem Abdalláhem převlečená za arabskou ženu, a snažila se ho přesvědčit, aby se k ostatním arabským státům nepřidával. Abdalláh však odvětil, že teď už je invaze nevyhnutelná.

Došlo k ní hned o půlnoci toho dne, kdy byla podepsána izraelská deklarace nezávislosti, tedy 14. května 1948. Izrael napadly pravidelné armády Egypta, Jordánska, Sýrie, Libanonu a Iráku. Následný konflikt vstoupil do dějin jako Válka o nezávislost Izraele. Boje trvaly 15 měsíců a vyžádaly si více než 6000 izraelských životů, přesto v ní však nově vzniklá země uhájila svou svobodu a suverenitu.