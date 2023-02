Zdroj: DeníkKarneval je pověstný tím, že je příležitostí i pro lidi z nejchudších poměrů. Je přehlídkou škol samby, kde lidé navzdory problémům každodenního života dělají vznešené umění a mají špičkové kostýmy. „Miluji karneval, atmosféra na ulici je vynikající, lidé srší energií. Je to okamžik svobody, radosti, zábavy, úsměvů i hrdosti. Demokratický večírek, který si každý může užít mnoha způsoby,“ řekl obyvatel Ria Paulo De la Fuente.

Týdenní karneval proto obsahuje různé doprovodné akce v podobě pouličních párty. Solange Alves, která byla před pěti lety v době karnevalu hospitalizovaná v nemocnici, jej zažila i tam. Připravily ho zdravotnice, které si nasadily barevné paruky a zatančily si. „Přímo tam, pro mě a se mnou,“ zavzpomínala.

Karnevalové veselí v RiuZdroj: se svolením Paulo de la Fuente

Prvně se karneval v Riu konal kolem roku 1723. Vyznačoval se tím, že se tam dostaly i evropské tance jako valčík, polka či mazurka. Léta letoucí už ale převažuje samba. Letos se proslulý karneval v Riu koná od pátku 17. do soboty 25. února. Opět na něj míří i plno zahraničních turistů.

Dunkerk, Francie

Svéráznou podobu má karneval ve městě Dunkerk na severu Francie. „Objevil se v době, kdy rybáři podnikli obtížnou a nebezpečnou cestu na Island. Pro některé z nich to byl poslední večírek v jejich životě,“ přiblížil obyvatel města Sandro Decottignies Cerqueira. Karneval ve městě místní pořádají od druhé poloviny 14. století.

Karneval v DunkerkuZdroj: se svolením Sandro Decottignies Cerqueira

Pro Sandra je to sladké šílenství a symbol vítězství radosti nad smutkem. „A to především po problémech, které Dunkerk postihly – devastaci za druhé světové války a vážné hospodářské krize v osmdesátých letech,“ vysvětlil. Dunkerský festival trvá tři měsíce – letos od 7. ledna do 16. dubna. Zahrnuje mnoho akcí, včetně průvodů, dětských karnevalů, plesů a koncertů. Ty největší se konají v únoru, kdy lidé s pomalovanými obličeji a v maskách procházejí městem.

Santa Cruz de Tenerife, Kanárské ostrovy patřící Španělsku

Atmosféra podobná slovutnému karnevalu v Riu panuje při průvodu městem Santa Cruz de Tenerife. Kanárským ostrovům, kde je turistická sezona po celý rok, se proto ne nadarmo říká, že jsou kulturním mostem mezi Evropou a Latinskou Amerikou.

Letos se karnevalové akce konají už od 20. ledna. Končit budou 26. února, přičemž největší průvod se chystá na úterý 21. února. Průvodci, kteří do města každoročně přivádějí dlouhé řady turistů, tamní karneval vyzdvihují tím, že člověk vedle zábavy zažije i plno extravagantních výstupů a humoru.

Benátky, Itálie

Nenapodobitelné kouzlo italských Benátek umocňuje karneval, který zahrnuje plno průvodů a veselic v maskách. Letos se koná už od 4. do 21. února. Maškarní párty připadá na sobotu 18. února. Na jeho konci pravidelně představitelé města i podnikatelé vyhlašují na slavném náměstí San Marco nejkrásnější masku.

První písemná zmínka o karnevalu je z roku 1268, jeho největší boom byl v 18. století. Stále ale stojí za to. A člověk si může na památku přivést i keramickou masku různé velikosti, které jsou ozdobou mnoha tamních obchůdků.