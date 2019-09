"Soudce rozhodl, že 'matka' už neznamená 'žena'," shrnul v titulku dnešní verdikt web BuzzFeed News. Tomu McConnell a jeho právníci soudní spor nevzdávají a oznámili, že se obrátí na nejvyšší soud.

Podle McConnella rozhodnutí britských úřadů ohledně informace na rodném listě porušuje jeho práva a také práva jeho syna. Nejvyšší soudní instance pro Anglii a Wales se ale s jeho pohledem neztotožnila.

"Dnes je lékařsky a právně možné, aby jedinec, jehož pohlaví je uznáno v právu jako mužské, otěhotněl a přivedl na svět potomka," uvedl soudce Andrew McFarlane. "Jakkoli je gender této osoby mužský, její rodičovský status, který se odvíjí od její biologické role při porodu, je postavením matky," citovala jej agentura Reuters.

Podle BuzzFeed News se tedy transgenderoví muži, kteří porodí potomka, budou muset registrovat jako matky, i kdyby už před početím z právního hlediska dokonali změnu pohlaví.

V Británii úřady uznávají přechod na "osvojený" gender po vydání speciálního certifikátu a na rozdíl od České republiky nevyžadují provedení operace pohlavních orgánů.

Spor trvá již déle než rok

McConnell, kterému je dnes 32 let, přestal žít jako žena přibližně před deseti lety, načež podstoupil amputaci prsů a nastoupil na terapii testosteronem. Úřady poté v jeho dokladech včetně pasu na základě zmíněného certifikátu změnily informaci o pohlaví. V roce 2016 ovšem užívání testosteronu přerušil, aby mohl otěhotnět. Po umělém oplodnění porodil syna v lednu 2018.

Podle soudce McFarlana McConnell svou stížností proti britské vládě "odvážně" nastolil téma pro veřejnou debatu, jde prý ale záležitost spíše politickou než právní. "Po žádném soudu nebylo po staletí požadováno, aby stanovil definici matky v anglickém zvykovém právu, a zdá se, že jiné další soudy jinde v západním světě učinily pramálo srovnatelných rozhodnutí," upozornil soudce.

"Budu nadále bojovat, protože tady hrozí, že se věci pro LGBT osoby pohnou dozadu… Výrazně to zabrzdilo pokrok, a to způsobem, který by měl lidi znepokojovat," reagoval na verdikt McConnell, jehož soudní spor s britskou vládou trvá už 16 měsíců.