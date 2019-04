„Vyskočila na pumu, a snažila se jí otevřít čelisti,“ řekl stanici CBC Kevin Bromley, otec chlapce.

Boj o synův život naštěstí skončil dobře. Díky zásahu matky chlapec přežil. Po určíté době puma utekla. Pravděpodobně se bála výkřiků, které Chelsea a její syn udělali. Otec také popsal, že na bitevním poli zbylo „plno krve“.

Chlapce zachránila i zateplená mikina

Zack má zranění hlavy, krku a paží. Silná mikina, kterou měl ten den oblečenou, ho částečně chránila před drápy a zuby pumy. Bezprostředně po útoku byl převezen do nemocnice. Lékaři si jsou jisti, že chlapec bude brzy zcela zdráv.

At 3:36pm today #BCEHS paramedics responded to a cougar attack in the #CowichanLake area. One patient has been transported to hospital by air ambulance in serious condition. — Emerg Health Services (@BC_EHS) 30. března 2019

Jak řekl jeho otec, "uvědomil si, že unikl smrti o vlásek. Je dost velký na to, aby to pochopil. Zaměříme se teď na to, aby to pro něj nebylo trauma".

The family says the boy's mother had to pry the cougar's jaws off her son's arm in order to save him https://t.co/rb3lz3pjU3 — CKNW (@CKNW) 31. března 2019

Tímto případem se ihned začali zabývat strážci lesní stráže Britské Kolumbie. Následně zabili dvě pumy. Jeden z dravců se ukázal jako ten, kdo chlapce napadl, uvádí Fox News.