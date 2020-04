On-line reportáž ke koronaviru najdete ZDE.

Hofstetter navrhl několik obrazů, mezi nimiž jsou italská a švýcarská vlajka, slova naděje a solidarita i červené srdce na bílém podkladu. Každý večer po setmění se promítají na jednu ze stěn Matterhornu, který se tyčí do výšky 4478 metrů. Prozatím se počítá s tím, že akce potrvá do 19. dubna, do nějž mají ve Švýcarsku platit mimořádná opatření proti koronaviru.

"Chtěli jsme udělat něco sympatického pro lidi celého světa," řekl ředitel zermattské turistické kanceláře Daniel Luggen. "Matterhorn je pro Švýcarsko významný symbol, který je znám všude ve světě. Věříme, že když ho takto osvětlíme, dodá to lidem naději," dodal Luggen.

#youtube|imMHID9d41E

Hofstetter svůj projekt vysvětluje takto: "Světlo, to je naděje. Jestliže je v situaci, jakou nyní prožíváme, použijete k předání poselství, předáváte i naději. Matterhorn tady byl, ještě když lidstvo neexistovalo. Když se podíváte zpět do historie a do dob nemocí, bylo to umění, které lidem připomínalo, že bude lépe. To dokáže jenom umění."

Onemocnění COVID-19 už podlehlo celosvětově přes 50 tisíc lidí, ve Švýcarsku přes 520 a nakažených je tam více než 18 tisíc. Švýcarsko je z pohledu nakažených v Evropě šestou nejpostiženější zemí. Přispět k tomu mohl fakt, že se tam hodně testuje, dosud tam bylo provedeno na 140 tisíc testů.

Nejpostiženějším kantonem je na jihu Ticino u italské hranice. Také proto je jeho vlajka jedním z motivů promítaných na Matterhorn.