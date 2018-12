Mayová chce zachránit dohodu o brexitu. V Berlíně se sešla s Merkelovou

Britská premiérka Theresa Mayová se během své cesty po evropských hlavních městech setkala v Berlíně s německou kancléřkou Angelou Merkelovou. Šéfka britské vlády chce získat záruku členských zemí Evropské unie, že Británie v případě schválení brexitové dohody neuvízne v nekonečné smyčce vyjednávání o definitivní podobě pobrexitových vztahů.

Příjezd britské premiérky k sídlu kancléřky Merkelové provázely drobné problémy. Dveře limuzíny se zasekly a otevřít se je podařilo až po několika dlouhých sekundách. Merkelová následně s úsměvem Mayovou na její druhé zastávce výpravy po hlavních městech zemí Evropské unie přivítala vřelým potřesením pravicí.

Hlavním tématem jednání měl být podle předpokladů brexit a dohoda mezi Velkou Británií a Evropskou unií, ani jedna z političek však nechtěla konkrétní obsah diskuse předem komentovat a tisková konference není naplánována ani po skončení setkání.

As Theresa May begins her tour of Europe to discuss her Brexit deal, her own exit from the prime ministerial car leaves her briefly stranded. pic.twitter.com/WETWikk0J0 — Channel 4 News (@Channel4News) December 11, 2018

Náměstek německého ministra zahraničí Michael Roth na otázku novinářů, co může premiérka Mayová od setkání s německou kancléřkou očekávat, odpověděl: „Doufám, že si popřejí veselé Vánoce, sílu a vše nejlepší do nového roku. Je dobře, že spolu budou hovořit, ale rozhodně nemůže čekat jakékoli přísliby, že přistoupíme k znovuotevření dohody.“

Británie chce záruky

Mayová usiluje o záchranu brexitu poté, co v obavách z téměř jisté porážky odložila hlasování o osudu dohody v britském parlamentu. Hlavní překážku představuje takzvaná irská pojistka, která by podle právní analýzy dohody mohla ponechat Británii na pospas EU a vytvořit patovou situaci plnou zdlouhavých vyjednávání.

“I am determined to do all I can to secure the reassurances this House requires, to get this deal over the line and deliver for the British people.” – PM @theresa_may in @HouseofCommons today pic.twitter.com/dW0j9Vpse9 — UK Prime Minister (@10DowningStreet) December 10, 2018

Martin Callanan z britského ministerstva pro brexit v úterý uvedl, že Mayová chce získat jistotu, že se Británie nestane vězněm dohody. „Je pro nás velmi důležité získat další právně závazná ubezpečení,“ řekl novinářům. Tiskový mluvčí britské premiérky James Slack v úterý informoval vládu, že by v případě získání záruk mělo hlasování o dohodě na půdě parlamentu proběhnout před 21. lednem příštího roku.

Situaci britské premiérky však komplikují vyjádření předsedy Evropské rady Donalda Tuska a šéfa Evropské komise Jean-Clauda Junckera, podle kterých EU nehodlá znění dohody znovu otevírat a Velká Británie má na výběr dohodu přijmout, nebo odejít bez ní.

Turné po Evropě

Na úvod několikadenní série jednání se Mayová setkala se svým nizozemským protějškem Markem Ruttem, se kterým posnídala v jeho rezidenci v sídelním městě vlády Haagu. Po setkání s Merkelovou čeká britskou premiérku ještě návštěva Bruselu, kde se setká právě s předsedou EK Junckerem.

British Prime Minister Theresa May and Dutch @MinPres Mark Rutte meet in The Hague I A few demonstrators stand outside the Dutch Prime Minister's residence Catshuis I Reporters await the arrival of @theresa_may I #Brexit pic.twitter.com/ju8umxEAsG — Mariana Janisch (@marianajanisch) December 11, 2018

Ten na úterním setkání evropských zákonodárců ve Štrasburku prohlásil, že „není prostor pro další vyjednávání“ dohody o brexitu. Připustil však, že „pokud se to uchopí chytře, je možné vyjednat další upřesnění a obsáhlejší interpretace, aniž by se zasahovalo do dohody samotné“. Samotný dokument označil za „nejlepší možnou dohodu“.

S postojem evropských politiků souhlasí i dánský ministr zahraničí Anders Samuelsen, podle kterého by evropské země mohly být ochotné blíže upřesnit některé části dohody, ale nikoli provádět rozsáhlé změny. „Vždycky existuje možnost vysvětlit to, co je třeba,“ řekl reportérům, ale zdůraznil, že „není možné vše projednávat znovu“.