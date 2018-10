Kompromis v zájmu dohody? Mayová je připravena ustoupit v otázce irské hranice

Britská premiérka Theresa Mayová je připravena souhlasit s volně průchozí hranicí mezi Spojeným královstvím a Irskem bez striktní časové klauzule. Jde o kompromis a snahu o pokrok v dalším vyjednávání. Informovala o tom agentura Bloomberg s odvoláním na nejmenované zdroje obeznámené se záležitostí.

Úpravy jediné pozemní hranice mezi Velkou Británií a členským státem Evropské unie se ukázaly jako největší problém při vyjednávání mezi Londýnem a Bruselem o podobě vzájemných vztahů po vystoupení Británie z EU.

Britský ministr pro Brexit Dominik Raab před týdnem řekl, že takzvaný „backstop“ - pojistka, která má zajistit, že na Irském ostrově nedojde k návratu k tvrdé hranici – musí být konečný, krátký a hlavně časově omezený.

Obrat o 180 stupňů

Ještě ve čtvrtek Mayová navrhovala prodloužení přechodného období, což by dalo oběma stranám více času nalézt finální řešení. Nyní však podle Bloombergu Mayová a její tým poradců pro brexit souhlasí s tvrzením EU, že hranice mezi britskou provincií Severní Irsko a Irskou republikou musí zůstat otevřená, a to trvale.

To by znamenalo, že by byla Británie nadále vázána celními předpisy EU, protože přes irskou hranici by i nadále fungoval volný pohyb zboží. Nově by však mohly být prováděny kontroly zboží pohybujícího se mezi Severním Irskem a zbytkem Británie.

Pro Mayovou nicméně bude zřejmě velice obtížné obhájit změnu postoje u stranických příznivců tvrdého brexitu, kteří očekávají, že se Británie zcela zbaví unijních celních pravidel a bude si moci svobodně uzavírat vlastní obchodní dohody se zeměmi celého světa.