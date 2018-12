Mayová odpůrce dohody o brexitu stále nepřesvědčila. Zoufalství, píší média

Nabídka britské premiérky Theresy Mayové, jíž se snaží na svou stranu před úterním hlasování získat odpůrce své dohody o brexitu, nepřináší podle BBC kýžený úspěch a stala se spíše předmětem kritiky. Mayová ve čtvrtek naznačila, že se zákonodárci jedná o možnosti, že by parlament získal kontrolu nad spuštěním takzvané irské pojistky.

Premiérce nevyšel ani plán na debatu o brexitové dohodě s lídrem opozice Jeremym Corbynem. Po BBC dnes oznámila i stanice ITV, že duel v neděli vysílat nebude. Podle některých britských médií Mayová nyní uvažuje také o tom, že by se hlasování o dohodě mohlo odložit.

Takzvaná irská pojistka je jedním z hlavních terčů kritiky zastánců tvrdého brexitu z řad konzervativců, ale i členů severoirské Demokratické unionistické strany (DUP), která drží menšinovou vládu Mayové u moci. Pojistka by měla zajistit, že na hranici mezi Irskem a Severním Irskem nevznikne ostře střežená hranice v případě, že se Británie s EU během přechodného období po brexitu nedohodne na budoucích vztazích.

Zoufalá snaha

Mayová ve čtvrtek BBC řekla, že by poslanci mohli dostat prostřednictvím dodatku k zákonu kontrolu nad spuštěním pojistky. Předsedkyně DUP Arlene Fosterová dnes ale návrh označila za "legislativní fušeřinu", která by nic nezměnila na závazné mezinárodní dohodě. Konzervativní poslanci, kterých se podle britského listu The Sun proti vládní dohodě o brexitu staví již více než 100, označili snahu premiérky přesvědčit některé z nich tímto ústupkem za "zoufalou". Například Steve Baker řekl, že nabídka Mayové je "volbou mezi dvěma zly" a "přesvědčí jen málokoho".

Otázka Severního Irska a budoucího režimu na jeho hranici s Irskou republikou, která zůstává členem EU, byla jedním z hlavních sporných bodů jednání o brexitové dohodě. Podle uniklého dokumentu britské vlády, o kterém dnes informoval list The Times, by mohlo Irsko v případě, že by Británie opustila Unii bez dohody, trpět nedostatkem potravin a jeho hrubý domácí produkt (HDP) by mohl klesnout o sedm procent.

Británii by HDP ve stejném případě podle dokumentu klesl o pět procent. Podle The Times uniklý dokument vytváří tlak na Dublin, aby ustoupil ze svých požadavků ohledně irské pojistky.

Ministři britské vlády se dnes vydali na cesty do regionů Spojeného království, aby získali podporu obyvatel pro dohodu vyjednanou v Bruselu. Premiérka Mayová se chtěla pokusit veřejnost na svou stranu získat mimo jiné nedělní debatou, v níž se měla utkat s lídrem opozice Jeremym Corbynem.

Duel nebude

V úterý veřejnoprávní stanice BBC oznámila, že duel vysílat nebude, neboť se strany nedokázaly shodnout na navrhovaném formátu přenosu. Dnes plán na vysílání debaty zrušila i soukromá stanice ITV. Stanice Channel 4 uvedla, že v neděli odvysílá debatu s vysoce postavenými politiky, Mayová a Corbyn ale mezi nimi nebudou.

Předseda labouristů Corbyn v komentáři zveřejněném v levicovém listu The Guardian označil dohodu vyjednanou Mayovou v Bruselu za "zpackanou" a za "monumentální a zničující neúspěch pro naši zemi". Podle něj není dohoda dobrá ani pro zastánce, ani pro odpůrce brexitu. Hrozby Mayové, že by odmítnutí její dohody znamenalo brexit bez dohody nebo žádný brexit, jsou podle něj falešné.

"Alternativní plán labouristů by znovu otevřel jednání o našem budoucím vztahu s EU a umožnil by nám opustit zničující (irskou) pojistku," napsal Corbyn. Pokud parlament brexitovou dohodu v úterý odmítne, bylo by podle něj nejlepší, aby se konaly předčasné volby. Pokud by nebylo možné je uspořádat, na stole podle něj zůstává i možnost druhého referenda.

O brexitové dohodě vyjednané vládou premiérky Mayové se má hlasovat již příští úterý. V britských médiích se nicméně množí spekulace, že by se hlasování mohlo ještě odložit. Mluvčí Mayové to sice ve čtvrtek popřel a také Andrea Leadsomová, která dojednává vládní záležitosti v Dolní sněmovně, zveřejnila program, ve kterém je hlasování naplánováno na úterý. Vlivný konzervativní poslanec Graham Brady ale řekl, že by uvítal odklad hlasování, aby bylo možné vnést více světla do problému kolem irské pojistky.