Kritici stávající dohody o brexitu z řad britských zákonodárců si musí uvědomit, jakému riziku vystavují demokracii a živobytí voličů. V komentáři v dnešním vydání bulvárního listu Daily Mail to píše britská premiérka Theresa Mayová. Podpoření předložené dohody o vystoupení z Evropské unie je podle ní jediný způsob, jak ctít výsledek předloňského referenda a zároveň ochránit pracovní místa Britů a bezpečnost v zemi.

Mayová je přesvědčena, že její dohoda s Bruselem realizuje výsledek plebiscitu z června 2016 a vrací Británii kontrolu nad svými financemi, zákony a hranicemi. Také se domnívá, že chrání pracovní místa britských občanů a přináší jistotu pro podnikatelskou sféru.

"A nikdo jiný nemá alternativní plán, který by v těchto třech zkouškách obstál," píše premiérka. Ve svém článku pak apeluje jak na zastánce vypsání nového referenda, tak na poslance, kteří "jsou tak zaměřeni na svou konkrétní vizi brexitu, že by nakonec mohli z dokonalého ideálu učinit nepřítele dobré dohody".

"Obě skupiny jsou motivované tím, co považují za nejlepší pro zemi, ale jedna i druhá si musí uvědomit, jakému riziku vystavují demokracii a živobytí našich voličů," míní Mayová.

Klíčových deset dní

Británii čeká z hlediska brexitu potenciálně přelomových deset dní, neboť ve středu se v dolní komoře parlamentu opět rozjede debata o brexitové dohodě, hlasovat by pak poslanci měli 15. nebo 16. ledna. Rozprava začíná nanovo poté, co vláda vycouvala z hlasování naplánovaného na 11. prosince, neboť jí hrozila drtivá porážka. Na přístupu zákonodárců k dohodnutým podmínkám brexitu se však nejspíše během Vánoc mnoho nezměnilo a deník The Daily Telegraph dnes píše, že premiérka Mayová je připravena opět hlasování odložit ve snaze zajistit si větší šanci na úspěch.

Její dohodu navíc podle všeho neodmítá jen většina zákonodárců, ale také veřejnost. Průzkumy naznačují, že dokument nepodporuje ani čtvrtina voličů. Bez ohledu na to, zda schválí dohodu s Bruselem či nikoli, hodlá Británie opustit EU 29. března.