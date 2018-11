Mayová představila deklaraci o brexitu v parlamentu. Jen bláboly, řekl Corbyn

V neděli na summitu jej ještě musí potvrdit šéfové členských států nebo vlád. Deklarace není právně závazná. Právě postoj britských poslanců k dohodě budí na obou stranách obavy.

"Jednání o odchodu Británie z Evropské unie jsou nyní v kritickém okamžiku a v následujících 72 hodin musíme udělat vše pro to, aby se podařilo vyřešit i poslední dílčí neshody s evropskými partnery," prohlásila britská premiérka Theresa Mayová, která nejprve promluvila před svým londýnským sídlem v Downing Street a poté v projevu k poslancům v parlamentu. Dodala, že tento proces musí dospět k závěru v zájmu všech občanů.

Poslance v parlamentu ujistila o tom, že obchodní dohody se stávajícími zeměmi unie nejspíš bude možné uzavřít ještě během přechodného období do konce roku 2020 a že se Británie stane zcela nezávislým státem.

Sklidila však kritiku zejména od lídra opozice Jeremyho Corbyna. Podle něj mohla dohoda vzniknout už před dvěma lety a vláda prý za celou dobu nic neudělala. „Toto je brexit se zavázanýma očima, kterého jsme se všichni báli, skok do temnoty.“

