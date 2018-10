Mayová představila pohled Británie na brexit. Naděje na dohodu stále existuje

Britská premiérka Theresa Mayová ve středu promluvila na večerním jednání v Bruselu, kde s dalšími představiteli států a vlád projednává odchod Británie z Evropské unie. Její vystoupení, ve kterém premiérům a prezidentům ostatních 27 zemí EU nabídla pohled na současný stav rozhovorů, trval podle diplomatů pouhých dvacet minut a nenabídl nic nového. Atmosféra však byla pozitivní.

"Každý u jednacího stolu chce dosáhnout dohody, "řekla britská premiérka Theresa Mayová při příchodu na večerní jednání. S jejím postojem souhlasí i šéf unijního vyjednávacího týmu Michel Barnier. Šéfové států před klíčovou večeří uvedli, že "rozvodová dohoda" a spořádaná podoba brexitu, kterou smlouva umožní, je v zájmu všech.

Okolo půl deváté večerní pak začala samotná večeře šéfů států a vlád ostatních zemí unie. To už proběhlo bez přítomnosti Mayové. Na ní původně měli schválit „rozvodovou dohodu“ upravující okolnosti britského odchodu z unie 29. března 2019.

Vyjednávání však zbrzdil nedělní krach. Britská strana odmítla potvrdit řešení režimu na hranici mezi Irskem a britským Severním Irskem.

Prodloužení přechodného období

Diplomati EU v pondělí agentuře Reuters naznačili, že jednou z možností by mohlo být prodloužení přechodného období o rok. Místo do konce roku 2020 by tak Británie zůstala na unijním jednotném trhu a v celní unii do konce roku 2021.

Podle šéfa europarlamentu Antonia Tajaniho se ve středu obě strany o takové věci zmínily jako o možnosti, kterou je třeba se zabývat. Podobné řešení by prý dalo stranám víc času na finální vyřešení kritického bodu, tedy zachování nynějšího volného režimu na irsko-severoirské hranici.

Dokud se toto nevyřeší, požaduje EU právně závaznou a časově neomezenou "pojistku," která by věc řešila udržením Severního Irska v evropské celní unii. To však Londýn odmítl jako nepřijatelné.

Dohoda je možná

Většina lídrů států EU však věří, že je přesto včasná dohoda možná. "Jen intenzivní prací je možné překonat odlišné názory," podotkla Mayová při příchodu do budovy Europa. Také zdůraznila, že v posledních týdnech došlo k výraznému pokroku, kterého se podařilo dosáhnout od posledního neformálního summitu EU v polovině září v Salcburku. "Týmy pracovaly velmi tvrdě a ve většině věcí ve smlouvě o vystoupení došlo k dohodě," dodala.

Německá kancléřka Angela Merkelová uvedla, že na dosažení "dobré a udržitelné dohody v brexitu" je ještě dostatek času. Připomněla také, že je dojednáno okolo 90 procent textu. Hovořila o už domluvených částech budoucí smlouvy o britském odchodu z unie.

Také podle francouzského prezidenta Emmanuela Macrona nejsou státy od konečné dohody příliš vzdáleny. Zároveň uvedl, že od Mayové čeká informaci o tom, co je pro ni přijatelné s ohledem na vnitřní britskou politickou rovnováhu.

Ve včasné uzavření dohody věří i český premiér Andrej Babiš, který to řekl novinářům před setkáním států EU v Bruselu. Ten také ocenil návrh na prodloužení přechodného období po britském odchodu o rok, s nímž podle zahraničních médií přišla Evropská komise jako s ústupkem vůči Londýnu.

Hlavní unijní vyjednavač Michel Barnier však před začátkem zdůraznil, že je před nimi stále hodně práce. „Ještě tam nejsme. Brexit musí být spořádaný pro každého a ve všech ohledech, včetně Irska. K tomu ještě potřebujeme nějaký čas. V příštích týdnech budeme pokračovat v jednáních klidně a trpělivě,“ řekl.

Podle Antonia Tajaniho je také nynější atmosféra o mnoho pozitivnější než na zářijovém summitu EU v Salcburku. Obě strany prý mají zájem se dohodnout.