Mayová: Za otravou špiona Skripala pravděpodobně stojí Rusko

Bývalý ruský špion a jeho dcera byli přiotráveni vojenským nervovým plynem, který pocházel z Ruska. Uvedla to dnes britská premiérka Theresa Mayová na půdě parlamentu. Pokud Rusko uspokojivě nevysvětlí, jak se nebezpečná látka dostala do Británie, bude to považovat za nezákonné užití síly na svém území. Sergej Skripal a jeho dcera zůstávají po útoku ze 4. března, kdy byli vystaveni nebezpečnému plynu, v kritickém stavu.

Podle Mayové je nyní na ruském ambasadorovi v Londýně, aby vysvětlil, jestli se jednalo o "přímou akci ruského státu", nebo o "ztrátu nad kontrolou zásob nerovového plynu". Informoval o tom server BBC. Mayová dnes o průběhu vyšetřování informovala Národní bezpečnostní radu. Moskva však jakékoliv zapojení do útoku odmítá, ruské ministerstvo zahraničí její vystoupení označilo za "cirkus v parlamentu". Ruský prezident Vladimir Putin nicméně prohlásil, že o případu bude jednat s britskými vyšetřovateli. ČTĚTE TAKÉ: Kdo otrávil špiona? Britská policie dál pátrá, vyslechnout chce 240 svědků Třiatřicetiletá Julija Skripalová i její šestašedesátiletý otec zůstávají v péči lékařů, poté co minulou neděli zkolabovali na lavičce před nákupním centrem v britském Salisbury. „Jejich stav zůstává kritický, ale stabilizovaný,“ uvedla v sobotu britská ministryně vnitra Amber Ruddová. Bývalý důstojník GRU a agent MI6 Skripal byl v roce 2006 za špionáž odsouzen k třinácti rokům vězení. O čtyři roky později byl však v rámci americko-ruské výměny špionů propuštěn. Britská policie v souvislosti s útokem kontaktovala více než 240 svědků a zaevidovala přes 200 důkazů. Vyšetřování dnes vstoupilo do svého osmého dne. Nervový plyn používaly v minulosti ke svým účelům ruské tajné služby. ČTĚTE TAKÉ: Záhada otravy exšpiona Skripala: smrtícím nástrojem mohla být pohřební kytice

Autor: Pavel Kopecký