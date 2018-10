Mayová na sjezdu konzervativců varovala: Riskujeme, že žádný brexit nebude

V britském Birminghamu dnes vyvrcholil sjezd Kozervativní strany premiérky Theresy Mayové. Ta nejprve na pódiu zatančila, následně ale přešla na vážnější notu. Před svými spolustraníky promluvila o budoucnosti konzervativců, politické scény v Británii i jednání ohledně brexitu. Politiky vyzvala k nalezení kompromisu a upozornila, že v krajním případě by k žádnému brexitu nemuselo dojít.

Mayová zahájila tiskovou konferenci v žertovném duchu. Na pódium doslova přitančila za doprovodu skladby Dancing Queen legendární švédské skupiny ABBA a připomněla tak virální video, které se v srpnu šířilo sociálními sítěmi. Na něm britská premiérka tančila s malými dětmi během návštěvy Keni.

Po krátkém odlehčení ale přešla k vážnějším tématům. Na úvod projevu připomněla stoleté výročí od konce první světové války. Připomněla nedaleký památník obětem Hall of Memory a podotkla, že země na své zesnulé vojáky nezapomíná. Ocenila také, jakým způsobem se Velká Británie s následky krutých bojů vypořádala - pokroky jako volební právo pro ženy a lepší ekonomický systém.

„Musíme znovu přijmout princip společného cíle,“ prohlásila premiérka. „Pokud se spojíme dohromady, neexistují žádné hranice toho, čeho můžeme dosáhnout. Naše budoucnost je jen v našich rukou.“

Strana pro všechny

Obyvatelé Británie podle Mayové chtějí stranu, která bude slušná, umírněná a patriotická. „Musíme celé zemi dokázat, že tou stranou jsme my,“ vyzvala své stranické kolegy. Upozornila však, že politici jako takoví by měli být daleko smířlivější, protože „žádná strana nemá patent na rozum“.

Na podporu svého názoru zvolila citát nedávno zesnulého amerického senátora Johna McCaina, který prohlásil: „Někdy se hádáme, soupeříme spolu, někdy se dokonce urážíme. Ale vždy jsme měli navzájem mnohem více společného, než toho co nás odlišuje“.

I přesto si však předsedkyně britské vlády neodpustila kritiku opoziční Labouristické strany. Ta se podle ní změnila k nejhoršímu. Strana Jeremyho Corbyna podle ní odmítá základní hodnoty, které kdysi spojovaly názorově odlišné politické směry. „Kam jsme to dopracovali, když se židovské rodiny musí vážně zabývat myšlenkou, kam půjdou, pokud se Jeremy Corbyn stane premiérem?“ ptá se Mayová.

Chequers jako jediné řešení

Nejočekávanějším tématem konference byl bezesporu Brexit. „Poslanci požádali britské občany, aby se rozhodli. Vložili jsme svůj osud do jejich rukou, oni do nás vkládají důvěru, že jejich přání splníme. Já je nezklamu,“ prohlásila premiérka. Opětovně se pokusila zdůraznit výhody jejího návrhu dohody s Evropskou unií, která je označována názvem Chequers.

'A pivotal moment in our history': Here's #TheresaMay's closing comment that got a standing ovation at the end of that mammoth speech pic.twitter.com/euZoUPU0yi — Becky Barnes (@BeckyBarnesB) October 3, 2018

„Nabízíme volný obchod, který umožní bezcelní pohyb zboží. Ochrání stovky tisíc pracovních míst v dodavatelských řetězcích, na které naše firmy spoléhají. Společnosti nebudou muset čelit vysokým poplatkům za export zboží do Evropské unie. Navíc ochrání naši zemi, nebude důvod jakkoli měnit hranici mezi Irskem a Severním Irskem,“ vysvětlila Mayová. Toho podle ní není možné dosáhnout jakoukoli jednoduchou obchodní smlouvou.

Lidé podle ní nepotřebují debaty o teoretických možnostech brexitu, ale reálné výsledky. „Brexit, díky kterému bude Británie silnější za 50 let, je nám k ničemu, pokud nám naprosto zkomplikuje životy nyní,“ uvedla premiérka. „Vy jste ti občané, kterým sloužíme. A společně můžeme zajistit světlejší budoucnout pro celou Velkou Británii,“ prohlásila směrem k divákům u obrazovek.

Prime Minister Theresa May: When we come together there is no limit to what we can achieve. Ours is a great country. Our future is in our hands. Together, let’s seize it. Together, let’s build a better Britain.



Read more: https://t.co/XvYvpX9vtn pic.twitter.com/83ZD9JadT2 — euronews (@euronews) October 3, 2018

Důrazně pak varovala, že dosavadní spory zemi jedině škodí. „I když se možná neshodneme na každé části mého návrhu, musíme se spojit, protože je čas se postavit čelem k tomu, co nám hrozí,“ prohlásila Mayová. „Pokud si každý bude trvat na svém, riskujeme, že nakonec žádný brexit nebude.“

Labouristé vše zhorší

V souvislosti s brexitem si premiérka neodpustila další komentáře na adresu opozičních Labouristické strany. „Corbynova vize pro Británii by všechno jen zhoršila,“ uvedla Mayová a dodala, že na první pohled atraktivní názory mohou ve skutečnosti řadě lidí ublížit.

Theresa May takes aim at Labour during her conference speech



Follow the PM's #CPC18 speech here: https://t.co/MqdthAPNDP pic.twitter.com/EdhoGNoxy6 — Sky News (@SkyNews) October 3, 2018

Značné kritice podrobila labouristické snahy o převedení železnic do rukou státu. „Pokud něco znárodníte, lidé za to zaplatí dvakrát. Poprvé když službu využijí a podruhé každý měsíc ve svých daních,“ upozornila premiérka. Stát by podle ní nemohl zajistit ani adekvátní investice. „Vlády vždy upřednostní školy a nemocnice před železnicí,“ vysvětlila.

Nelíbí se jí ani návrhy na zvyšování daní, které podle ní pouze ochromí ekonomiku. „Pokud příliš zvýšíte daně, firmy nemohou investovat. Nemohou přijímat zaměstnance. Nakonec si nebudou moci dovolit tady fungovat,“ uvedla premiérka. „Přesunou se do zahraničí, vytvoří tam pracovní příležitosti, budou tam platit daně a my budeme chudší,“ uzavřela svou kritiku labouristů.