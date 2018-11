Mayová přesvědčila ministry. Britská vláda podpořila dohodu o brexitu

Britské premiérce Therese Mayové se podařilo na středečním mimořádném jednání kabinetu přesvědčit ministry, aby podpořili předběžnou dohodu o brexitu mezi Británií a zbytkem Evropské unie. Oznámila to premiérka Theresa Mayová.

„Kolektivní rozhodnutí kabinetu bylo, že vláda by měla podpořit návrh smlouvy o stažení,“ řekla Mayová poté, co po jednání vlády předstoupila před novináře s tím, že „návrh smlouvy o odstoupení byl to nejlepší, co mohlo být vyjednáno.“

„Je to zcela v národním zájmu a je to dohoda, která plní slib daný referendem,“ dodala premiérka. „Hlavou a srdcem pevně věřím, že toto je rozhodnutí, které je v nejlepším zájmu celého Spojeného království,“ uzavřela Theresa Mayová, když z konce ulice vykřikovali demonstranté hesla proti brexitu.

Před jednáním kabinetu přitom nebylo jasné, zda někteří zastánci tvrdého brexitu mezi ministry dojednanou dohodu, která i po 29. březnu počítá s těsnými vazbami na blok, nepotopí.

