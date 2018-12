Mayová zveřejnila analýzu brexitu. Británii hrozí nekonečná vyjednávání

Brexitová dohoda britské premiérky Theresy Mayové se opět ocitla pod palbou kritiky. Způsobil to text právní analýzy, kterou vláda na základě tlaku parlamentu musela zveřejnit. Dokument totiž varuje, že by Británie mohla uvíznout v nekonečné smyčce vyjednávání s Evropskou unií.

Premiérka Mayová musela v předchozích dnech čelit ostré kritice britských poslanců. Její vláda totiž opakovaně odmítla zveřejnit právní analýzu dohody o vystoupení Velké Británie z Evropské unie. Situace došla tak daleko, že poslanci kabinet obvinili z pohrdání parlamentem.

Na základě nátlaku tak Mayová analýzu zveřejnila. Její obsah však nespokojené politiky ještě více rozhořčil. Severoirská Demokratická unionistická strana, které menšinovou vládu britské premiérky podporuje, dokonce označila znění dokumentu za „devastující“.

Problém jménem Severní Irsko

Britský státní návladní Geoffrey Cox se v dokumentu zabýval zejména takzvanou pojistkou, která má zabránit obnovení kontrol na hranici mezi Irskem, které je členem Evropské unie, a Severním Irskem, které je britským územím.

BREAKING NEWS: Scottish Parliament votes overwhelmingly against Brexit deal. All political parties at Holyrood (except the Tories) voted against Theresa May's deal by 92 to 29. Scotland voted by 62% to remain in the European Union in the Brexit referendum. #Brexit #Scotland ????????? pic.twitter.com/kIrllAznPn — Angus Robertson (@AngusRobertson) December 5, 2018

„Navzdory prohlášením, že pojistka nebude trvat věčně, a jasným úmyslům nahradit ji náhradním, trvalým řešením, by podle mezinárodního práva trvala nekonečně dlouho, dokud by obě strany nedosáhly konečné dohody,“ stojí v Coxově zprávě. „Hrozí tak právní riziko, že by Velká Británie mohla být uvězněna ve zdlouhavých opakujících se vyjednáváních.“

Podle lídra Demokratické unionistické strany Nigela Doddse analýza dokazuje, že by se Severním Irskem bylo zacházeno jinak, než se zbylým územím Spojeného království.

Zrušení brexitu

V úterý, jen několik hodin před začátkem série jednání na půdě britského parlamentu, uvedl generální advokát Soudního dvora EU Campos Sánchez-Bordona, že Británie má stále možnost své oznámení o vystoupení z unie stáhnout.

Less than 24 hours after #PM lost 3 important votes in 90 mins the so called Leader of HM’s Opposition failed to ask 1 question on said defeats & the impending #BrexitDeal defeat at #PMQs. #Corbyn is hopeless & exhibits a dereliction of duty. Anyone would think he wants Brexit. — Anna Soubry MP (@Anna_Soubry) December 5, 2018

„Zdá se, že Británie má nyní možnosti vzít svůj požadavek zpět a vzít si dostatek času k tomu, aby se sami rozhodli, co bude dál,“ uvedl v reakci ekonom z investiční banky J.P. Morgan Malcolm Barr. Výrazně se tak podle něj zvýšila šance, že země své rozhodnutí na poslední chvíli odvolá.

Svůj odhad pravděpodobnosti zrušení brexitu navýšil Barr z původních 20 procent na 40. Šance na řádný brexit s dohodou se podle něj snížila z 60 na 50 procent a za nejméně pravděpodobnou variantu i nadále považuje odchod bez dohody, pravděpodobnost se však snížila z 20 na 10 procent.

Spekulace umocnil i výrok podporovatele brexitu, ministra obchodu Liama Foxe, podle kterého nyní existuje možnost, že by k odchodu Británie z EU opravdu nedošlo. „Je tu riziko, že parlament Britům ukradne jejich brexit,“ prohlásil ve středu.

Ústavní krize

Britský parlament bude o osudu dohody, kterou se podařilo Mayové vyjednat, rozhodovat v úterý 11. prosince. Pokud by poslanci návrh odmítli, mohla by podle Mayové Británie odejít bez dohody, nebo neodejít vůbec. Někteří poslanci napříč politickým spektrem v minulosti uvedli, že pokud bude dohoda zamítnuta, budou usilovat o zablokování brexitu bez dohody, kterého se obávají podnikatelé i investoři

Podporovatelé brexitu podle agentury Reuters upozorňují, že pokud by k němu nedošlo, Spojené království by bylo uvrženo do ústavní krize. Finanční a politické elity by takovým rozhodnutím zmařili demokratickou vůli britských obyvatel.

I am so beyond angry with MPs tonight.



The entire bloody reason why voters demanded a referendum on Brexit was because MPs didn’t represent the people’s views on the EU. They still don’t.



They asked us what we wanted. We told them. Now implement the Brexit we asked for. — Julia Hartley-Brewer (@JuliaHB1) December 4, 2018

Ačkoli členové Konzervativní strany i poslanci opoziční Labouristické strany tvrdí, že rozhodnutí z roku 2016 respektují, stále více zákonodárců volá po novém referendu, které by občanům umožnilo dva roky staré hlasování zvrátit.